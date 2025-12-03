Pérez Llorca se reúne uno a uno con todo su Consell para analizar las líneas estratégicas de cada área

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha reunido durante toda la jornada de este miércoles, uno a uno, con los tres vicepresidentes y los ocho consellers que componen el nuevo Gobierno de la Autonomía. El objeto de la reunión ha sido el análisis de las líneas estratégicas de cada una de las vicepresidencias y consellerías. Esas reuniones se han producido de modo previo a la toma de posesión de los consellers, que se celebrará este jueves, a partir de las 09:30 horas. Y, también, con carácter previo al primer Pleno del Consell bajo la presidencia de Pérez Llorca, que tendrá lugar a continuación de esas tomas de posesión. Una vez ese Pleno concluya se estrenará como portavoz Miguel Barrachina.

Con carácter previo a todo ello, el Diario General de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado dos decretos. Uno, el que determina el número y la denominación de las Consellerías y sus competencias. Y otro, inmediatamente posterior, en el que se disponía el cese y nombramiento de las personas titulares de las citadas Consellerías.

La primera de las reuniones la ha llevado a cabo con José Antonio Rovira. Se trata del conseller que hasta ahora dirigía el área de Educación, además de Empleo. Y que, ahora, ha pasado a ser el titular de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, tras quedar fuera la hasta ahora titular, Ruth Merino. Además, José Antonio Rovira será el responsable de la segunda ley de simplificación administrativa. De facto, la norma que pretende facilitar la relación entre los valencianos y la Administración, eliminando toda la farragosa burocracia que retarda cualquier gestión.

La última reunión de Pérez Llorca en este miércoles, según el relato de la propia Generalitat Valenciana, ha sido con el nuevo vicepresidente segundo, José Díez. Se trata del también nuevo conseller de la recién creada por Pérez Llorca Consellería de Presidencia. Hasta ahora, José Díez era el director general de Proyectos Estratégicos.

Entre sus nuevas responsabilidades hay una muy destacada, distinta a todas las demás y de gran eco social: la política lingüística. El objetivo es reforzar el uso y la formación del valenciano. José Díez asume también la secretaría del Consell. Una responsabilidad igualmente importante porque quien la ostenta es quien se reúne con los secretarios autonómicos antes de que lo hagan los consellers con el presidente.

La segunda de las reuniones del día ha sido con Susana Camarero. Es la vicepresidenta primera, responsabilidad que ya desempeñaba con Carlos Mazón. Ha cedido la portavocía, algo lógico con el cambio de presidente, y la secretaría del Consell, que ahora se gestiona desde Presidencia. Algo también lógico.

Pero Pérez Llorca ha reforzado mucho a Susana Camarero. Hasta el punto que la mantiene al frente Vivienda, que va a ser el eje central de este año y medio de legislatura, y de Igualdad. Camarero incorpora a sus responsabilidades las áreas de Empleo y Juventud. Por tanto, si repasamos el discurso de toma de posesión de Pérez Llorca, Susana Camarero está al frente de todas las cuestiones esenciales lanzadas por el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana en aquella alocución de la que sólo han transcurrido unas horas.

Otra cuestión importante que esta afrontando Pérez Llorca es la de reconstruir puentes con el Gobierno de España, por lo que quiere celebrar una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno. Entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Pérez Llorca hay una cuestión esencial, la de la creación de una comisión mixta para la reconstrucción tras la DANA.