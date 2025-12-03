Pérez Llorca ultima un Gobierno de gestión, de perfil político, que trace acuerdos y con pocos cambios

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ultima un Gobierno de gestión, pero también con un mayor perfil político de cara al año y medio que resta de legislatura. El objetivo fundamental del nuevo Ejecutivo será el de avanzar logrando también acuerdos. Habrá algunos cambios respecto al último Consell presidido por su predecesor, Carlos Mazón, y un incremento en el número de las consellerías. En principio, dos. Una de ellas, Presidencia, pero con más contenido. El mutismo respecto a los nombres ha sido total a lo largo de toda la jornada. Nada extraño si consideramos que quien tomó el relevo del propio Pérez Llorca al frente del Grupo Popular en las Cortes Valencianas conoció su designación en la noche del día anterior a que Pérez Llorca presentara su candidatura para presidir la Generalitat. Lo mismo ocurre con el Consell.

El nuevo Gobierno valenciano tendrá un mayor perfil político. Pero encauzado, en principio, a alcanzar acuerdos. Sus fundamentos serán tres: diálogo, estabilidad y reconstrucción. En cuanto a los nombres, continuarán un buen número de consellers.

El nuevo Ejecutivo de Pérez Llorca tiene que ser capaz de trazar acuerdos. Pero, sobre todo, debe ser un Gobierno que ejerza el diálogo, dé estabilidad y siga con la reconstrucción. Esta última cuestión es esencial. De ahí, que uno de los objetivos de Pérez Llorca sea el de recuperar la comisión mixta para llevar a cabo ese avance.

El total mutismo que reina en el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana en las últimas horas se ha trasladado también a otras esferas. Como ocurrió en las fechas en que se cerró el pacto de investidura con Vox, nada ha trascendido.

No obstante, este martes, en círculos políticos de Valencia, se daba por segura la salida dos consellers. Uno de ellos, la titular de Hacienda, Ruth Merino. Otro, el titular de Sanidad. Si bien todo apunta a que este último seguirá salvo que él decida marcharse. También, se apuntaban como incorporaciones bien al Consell bien al núcleo de Pérez Llorca, otros nombres, como el del diputado Javier Gutiérrez o algún alcalde de la comarca, también alicantina, de la Vega Baja. Pero, la provincia de Alicante cuenta ya con el presidente y dos consellers que seguirán en el Gobierno: Marián Cano y José Antonio Rovira.

Lo cierto es que a última hora de la noche de este martes nada había trascendido al punto de considerarse seguro. Lo que sí está claro es que Pérez Llorca ha elaborado un Gobierno del que quiere que mantenga un perfil político claro, pero que sea a la vez capaz de llegar a acuerdos, de llevar a cabo la reconstrucción, algo esencial desde la óptica de Génova esto último, y a ofrecer estabilidad a la Comunidad Valenciana.

Según las fuentes consultadas, la inminente formación del nuevo Gobierno valenciano supone también una rápida convocatoria de la primera reunión del Consell bajo la presidencia de Pérez Llorca, que se producirá previsiblemente este mismo miércoles o la mañana del jueves a más tardar.