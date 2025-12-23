Rescatada del horror: una octogenaria llevaba días encerrada por su propio hijo en Menorca

Mahón vivió esta semana un episodio estremecedor que ha conmocionado a la isla. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de retener a su madre de más de 80 años en una habitación de su propia casa, donde permanecía herida, sin atención y rodeada de condiciones insalubres. El arrestado tenía, además, una orden judicial de alejamiento sobre la víctima.

La alerta saltó el pasado 18 de diciembre, cuando los servicios sociales denunciaron la desaparición preocupante de una anciana a la que seguían habitualmente y que llevaba días sin responder a llamadas ni dar señales de vida. Nadie sabía dónde estaba.

Funcionarios de la UFAM, se desplazaron hasta el domicilio de la mujer. Allí encontraron un primer indicio inquietante: bolsas de comida acumuladas en la puerta, sin recoger, a pesar de que asociaciones locales se las entregaban a diario. Los vecinos confirmaron el temor: hacía días que no veían a la anciana.

Durante más de 24 horas, los agentes intentaron sin éxito localizar tanto a la mujer como a su hijo, conocido por tener prohibido acercarse a ella. Ante el silencio absoluto y el riesgo evidente para la vida de la víctima, la tarde del 19 de diciembre se tomó una decisión crítica: forzar la entrada con ayuda de los bomberos.

El escenario que encontraron fue desolador. En el salón estaba el hijo. En un dormitorio, postrada en la cama e incapaz de levantarse, se encontraba la anciana. Presentaba hematomas en el cuello y el rostro, además de una herida sangrante en la ceja, ya seca, señal de que llevaba días sin recibir atención médica.

La vivienda mostraba un estado alarmante: basura, ropa tirada, comida en mal estado y enseres amontonados, configurando un entorno completamente insalubre. Los servicios sanitarios atendieron de urgencia a la víctima, mientras los agentes procedían a la detención inmediata del hijo, acusado de lesiones, malos tratos habituales y quebrantamiento de condena.

El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional. Un nuevo caso que pone el foco en la violencia invisible dentro del hogar y en la vulnerabilidad extrema de las personas mayores, que en ocasiones sufren el maltrato más cruel por parte de quienes deberían protegerlas.