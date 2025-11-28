Pérez Llorca lanza su primer mensaje como presidente: «Gobernaré para todos, voten a quien voten»

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ya ha adquirido no uno, sino dos compromisos con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho la misma noche en que ha sido elegido con los votos de PP y Vox: «Gobernaré para todos, voten a quien voten», ha escrito en sus redes sociales. Y ha añadido: «Lucharé para que los valencianos reciban el trato que merecen».

Esta última, una frase de una enorme profundidad política para un territorio al que no llegan las ayudas del Gobierno tras la DANA con fluidez, que no recibe la financiación del Ejecutivo de Sánchez en correspondencia a lo que aporta y que se siente gravemente desatendido por ese mismo Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de inyectarle el Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario, lo que se conoce como el Extra FLA, en el momento de la peor tragedia de su historia, el de la riada.

Juan Francisco Pérez Llorca afirma en el inicio de ese mismo mensaje que asume «el reto de liderar nuestra tierra siendo consciente de la responsabilidad que ello supone, así como la voluntad de no dejar a ninguno atrás». Pérez Llorca concluye su mensaje con un «juntos avanzamos».

Estos dos compromisos han sido los primeros del nuevo presidente a la conclusión de la sesión de su investidura. Antes, en su intervención inicial había efectuado otros nueve anuncios, a los que más tarde añadió uno más. Y que han sido estos:

Las propuesta de Pérez Llorca

Puntos de atención sanitaria 24 horas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes

en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes Gratuidad para todos los jóvenes de primer curso de Universidad que aprueben todas las asignaturas

que aprueben todas las asignaturas Apoyo a la música valenciana con la aprobación inmediata de las nuevas medidas fiscales (compra de instrumentos, matrícula, tasas de conservatorio). Más de las 650 sociedades musicales valencianas. Las cuotas de socios serán deducibles por vez primera en la Comunidad Valenciana.

(compra de instrumentos, matrícula, tasas de conservatorio). Más de las 650 sociedades musicales valencianas. Las cuotas de socios serán deducibles por vez primera en la Comunidad Valenciana. Ampliación en un 50% más en todas las deducciones aprobadas desde 2023 a otros 2 millones más de valencianos.

aprobadas desde 2023 a otros 2 millones más de valencianos. Segunda ley de simplificación administrativa en el plazo de 30 días para tramitarla. Acortaremos plazos de burocracia que no sirve para nada.

para tramitarla. Acortaremos plazos de burocracia que no sirve para nada. Entregar a los agricultores los dos millones de euros que tenia de coste el Consell de la Huerta.

que tenia de coste el Consell de la Huerta. Convocatoria de 50 millones de euros para los agricultores y ganaderos que quieran modernizar sus instalaciones.

que quieran modernizar sus instalaciones. Eliminar Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de animales.

para la adquisición de animales. Inversiones en mejoras de las lonjas de pescado de la Comunidad Valenciana.

de la Comunidad Valenciana. Reducción de un punto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Se trata del primer mensaje lanzado por Pérez Llorca tras su elección como nuevo presidente valenciano. Y se produjo casi a la par de otro post, en este caso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en que este último ha efectuado una valoración de lo que supone la investidura del nuevo presidente valenciano. Feijóo ha asegurado en ese mensaje que la investidura de Pérez Llorca: «Permitirá a la Comunidad Valenciana recuperar la estabilidad y mantener la reconstrucción como máxima prioridad».