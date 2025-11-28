La hoja de ruta de Pérez Llorca: renuncia a la Alcaldía y toma posesión y forma gobierno en 5 días

Juan Francisco Pérez Llorca, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, es un político enormemente serio y ordenado. Una vez elegido con los votos de PP y Vox, su objetivo es ponerse a trabajar lo antes posible al frente del Gobierno valenciano. Y, para ello, ha trazado una hoja de ruta que arranca este mismo viernes, con la renuncia a la Alcaldía de Finestrat, el municipio alicantino del que es primer edil. Será relevado por su número dos: Natalia Algado. Antes, este mismo jueves, la Mesa de las Cortes Valencianas había decidido que la investidura de Pérez Llorca se celebre este martes, 2 de diciembre, a las 12:00 horas. El último paso será que esa misma tarde o la mañana del miércoles 3 de diciembre a más tardar, según las fuentes consultadas, Pérez Llorca anunciará el que será su primer Gobierno valenciano.

Juan Francisco Pérez Llorca pasó su primera noche como presidente de la Generalitat Valenciana en Finestrat. Durmió allí. No podía sentarse en el despacho del Palau de Presidencia porque Carlos Mazón continúa en funciones, junto al actual Consell, hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el nombramiento del nuevo jefe del Gobierno valenciano.

Este viernes, Pérez Llorca tenía previsto presentar su renuncia a la Alcaldía de Finestrat. Un municipio de la provincia de Alicante, pegado a Benidorm y Villajoyosa y con poco más de 9.000 habitantes. A Pérez Llorca le relevará al frente de Finestrat Natalia Algado. Su número 2 en la lista electoral y primera Teniente de Alcalde.

En cuanto a la fecha de la toma de posesión, la decisión de fijarla el 2 de diciembre se ha producido por decisión de los órganos de las Cortes Valencianas. Y ello, porque esa toma de posesión requiere un trabajo de protocolo, invitaciones y demás que no puede estar pendiente de que el Gobierno de Sánchez firme antes o después. El cálculo establecido es que si este viernes firma el Rey, Sánchez también lo puede hacer y el lunes o, a más tardar el martes, saldrá publicado en el BOE.

Ese mismo martes, tras un acto que concluirá entre las 13:00 y las 14:00 horas, Juan Francisco Pérez Llorca podrá designar a su nuevo Gobierno. Algo, que según las fuentes consultadas hará de inmediato. Entre la tarde del martes 2 de diciembre y la mañana del miércoles 3. Luego, los consellers jurarán sus cargos. Y, habrá una primera reunión del Consell. Una vez esto se produzca, el Ejecutivo autonómico, con Pérez Llorca al frente, estará ya en marcha.