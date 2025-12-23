El restaurante público más popular del Paseo Marítimo de Palma cambia de manos 30 años después

El restaurante público más emblemático del Paseo Marítimo de Palma cambia de manos 30 años después, tras adjudicar la Autoridad Portuaria de Baleares su concesión a la empresa Coliving Puig de Alaró, tras el correspondiente concurso público, para gestionar este bar‑cafetería‑restaurante situado en el muelle de la Lonja desde hace 60 años.

La concesión, con una duración de 16 años, contempla una inversión comprometida por parte de Coliving Puig de Alaró por un importe global de 2.900.000 euros.

Dicha inversión se destinará a la ejecución de una planta sótano y reconstrucción del edificio existente, empleando materiales sostenibles y de origen local, y a la incorporación de una instalación fotovoltaica para el aprovechamiento de energía renovable en las instalaciones del restaurante, reforzando así los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética impulsados por la APB.

El ámbito de la concesión comprende una superficie total de 732 metros cuadrados , de los cuales 268 corresponden a edificaciones existentes y 464 a zonas de terraza al aire libre, situadas dentro del dominio público portuario.

La gestión del establecimiento incluirá la prestación de servicios propios de bar, cafetería y restaurante, así como otras actividades complementarias relacionadas con la explotación hostelera que se detallan en el proyecto básico presentado. Desde hace tres décadas este emblemático establecimiento fue gestionado por Llorenç Rus y el ya fallecido Miquel Dolç.

La APB continúa así con su objetivo de optimizar el uso del dominio público portuario y reforzar la prestación de servicios que contribuyan al desarrollo económico de la zona portuaria de Palma, en línea con los criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia operativa establecidos por la entidad.

La formalización de la concesión administrativa se hará efectiva tras la firma del contrato correspondiente, una vez completados los trámites administrativos estipulados.

Su adjudicación se produce mes y medio después de que la APB también sacara a concurso otros dos restaurantes emblemáticos del puerto de Palma, Varadero y Canblanc.

El primero está situado al final de la escollera, al inicio de los muelles comerciales, mientras el otro se sitúa en el paseo Marítimo, en la desembocadura del torrente de San Magín.

El Varadero cuenta con un edificio principal, terraza adyacente y zona ajardinada, con una superficie total de mil metros cuadrados. La duración máxima de la concesión será de seis años, mientras que la tasa anual de ocupación del dominio público portuario es de 134.000 euros.

El segundo de los locales que sale a concurso, es el que está situado en la desembocadura del torrente de San Magín, cerró durante las obras del Nuevo Paseo Marítimo. El objetivo del concurso es rehabilitar y reactivar este espacio de restauración para que quede integrado plenamente en el paseo, fomentando así la relación puerto-ciudad.

Se trata de un edificio con terraza con una superficie de más de setecientos metros cuadrados. El plazo de concesión será de un máximo de dieciocho años. En este caso, la empresa adjudicataria deberá asumir las inversiones necesarias para demoler y reconstruir el edificio, adaptándolo al nuevo diseño del paseo Marítimo. La tasa de ocupación se fija en 31.000 euros anuales, a lo que podrán añadirse mejoras.