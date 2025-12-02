Pérez Llorca sitúa la Vivienda como eje central de un Gobierno valenciano «que estará junto al pueblo»

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha pedido formalmente perdón a las víctimas de la DANA en nombre de la Generalitat Valenciana en el arranque de su discurso tras prometer el cargo ante el Pleno de las Cortes Valencianas, este martes. Ha anunciado un Gobierno «abierto, representativo y transversal» y que estará «junto al pueblo». Pérez Llorca ha situado la Vivienda como «eje central» de los 18 meses que restan de legislatura. Ha remarcado la prioridad de efectuar una nueva simplificación administrativa y ha destacado la importancia de mejorar el empleo de los jóvenes. También, ha adelantado que continuará con la política de reducción de impuestos. Un discurso breve, de apenas 12 minutos, pero muy concreto y directo

A las 12:07 horas de este martes, Juan Francisco Pérez Llorca ha prometido su cargo como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Sus primeras palabras como presidente han sido para pedir perdón a las víctimas de la DANA: «Estas palabras van a más allá del formalismo. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo», ha expresado Pérez Llorca. El día 29, ha expresado, «las Administraciones públicas no estuvieron a la altura. Y hay que pedir perdón».

Pérez Llorca ha adelantado que el Gobierno que presida ha de ser «abierto, representativo y transversal»: «La política no puede ser un frontón», ha sentenciado a este respecto. Ha pedido a todos los grupos «que alcemos la mirada». Ha adelantado que su Gobierno «ha de estar y estará junto al pueblo». Pérez Llorca, también, ha convertido a la Vivienda en el «eje central» de su nuevo Gobierno: «Es una necesidad vital», ha sentenciado a este respecto.

También ha destacado como otra prioridad la simplificación administrativa, quizás el punto que más explicación requiere. Se trata de eliminar trámites para que la burocracia no se convierta en una losa para los ciudadanos. La primera simplificación administrativa ha permitido, por ejemplo, que las víctimas de la DANA cobren en tiempo récord las ayudas de la Generalitat Valenciana, incluso sin pedirlas. Con Pérez Llorca, llega la segunda. El nuevo presidente ha destacado a este respecto que se trata de: «Poner en el centro de la Administración a quienes siempre se debería de haber puesto, a las personas».

Todas estas políticas están en torno a un grupo de edad esencial, los jóvenes: «Si los perdemos, perderemos el futuro y la esperanza», ha advertido Pérez Llorca. El nuevo presidente ha adelantado que va a trabajar por mejorar el empleo de los jóvenes. Y, ya en materia fiscal, ha adelantado también que continuará con la política de reducción impositiva. Pérez Llorca ha concluido su intervención con un «Juntos avanzaremos», que de facto es un llamamiento al diálogo y al consenso.

Juan Francisco Pérez Llorca había llegado al Palacio de los Borja, la sede de las Cortes Valencianas, más de media hora antes del inicio del acto. A su entrada, manifestó estar tranquilo. Y dejó entrever el orden de los acontecimientos. Este martes, toma de posesión. Este miércoles, el nuevo Gobierno valenciano. Si bien, hará algunos nombramientos de su Gabinete y del área de Comunicación urgentes y perentorios para que pueda arrancar.

Al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana han acudido a respaldarlo los tres presidentes de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, los diputados nacionales de su formación, el PP. Y varios alcaldes. Sobre todo, de la provincia de Alicante. Pero, muy especialmente, quien ha viajado a Valencia para respaldarlo ha sido Miguel Tellado, secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo y hombre muy próximo a todas las circunstancias que se viven en la Comunidad Valenciana. La relación entre Pérez Llorca y Tellado se ha forjado en la sinceridad. Y ese lazo es muy difícil de romper.

En cuanto al presidente saliente, Carlos Mazón, que también es diputado en las Cortes Valencianas. Su nuevo escaño está ubicado en la última fila. Justo debajo de las tribunas de prensa. Tiene, a su derecha, a la diputada de Vox, Teresa Ramírez. Alicantina, de la ciudad de Alicante, como él. A la derecha de Carlos Mazón tiene su escaño la diputada del PP Carmen Martínez Clemot, de Villena (Alicante).