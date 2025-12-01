Pérez Llorca abre una nueva etapa en la Generalitat Valenciana en una toma de posesión con Tellado

Juan Francisco Pérez Llorca tomará posesión como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana en un acto que arrancará este martes, a las 12:00 horas en las Cortes Valencianas y al que asistirá, entre otros, el secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, tal como confirma la agenda de Génova. La presencia de Miguel Tellado supone, además, un respaldo expreso de la dirección popular en Madrid a la nueva etapa que ahora arrancará Pérez Llorca y el PP en la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca tomará posesión exactamente 30 días después de la renuncia de su predecesor, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre.

Si bien el texto de la alocución de Pérez Llorca no ha trascendido, sí los ha hecho que versará sobre tres ejes, al menos: reconstrucción tras la DANA, estabilidad y diálogo. Es decir, los puntos esenciales del mensaje que dedicó como agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, el día después de su elección.

La toma de posesión de Juan Francisco Pérez Llorca se produce después de que este pasado jueves, el entonces candidato haya sido elegido nuevo presidente del Gobierno valenciano con los votos de PP y Vox, en el transcurso de la sesión de investidura. El texto fue publicado al día siguiente, el viernes 28 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El mismo día de la elección de Pérez Llorca, la Mesa de las Cortes acordó que la toma de posesión se celebrara este martes.

El de la toma de posesión será un acto sencillo, que se abrirá a las 12:00 horas con el juramento o promesa del nuevo President de la Generalitat Valenciana. A continuación, la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, concederá la palabra a Juan Francisco Pérez Llorca para que haga público y proponga su programa de Gobierno. Y, una vez concluya, se dará por cerrada la sesión. Luego, habrá un pequeño ágape.

Tras la toma de posesión, todo el Gobierno valenciano en funciones queda formalmente cesado. Y Pérez Llorca tendrá la tarea de elegir a su nuevo Ejecutivo. Inicialmente, un gobierno algo más extenso que el de su predecesor, Carlos Mazón. Con ese nuevo Ejecutivo es con el que afrontará los 18 meses que restan para la conclusión de la legislatura. La designación del nuevo Gobierno será casi inmediata para iniciar de inmediato el trabajo.

De hecho, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana quiere ponerse a trabajar enseguida para encarar ya el tramo final hasta las elecciones autonómicas y municipales de 2027.