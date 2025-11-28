Reconstrucción, estabilidad y diálogo: Pérez Llorca traza objetivos en su primer mensaje a Feijóo

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha trazado objetivos en el que ha sido su primer mensaje al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: reconstrucción tras la DANA, estabilidad y diálogo. Así, se desprende de un tuit de agradecimiento de este mismo viernes en respuesta a las palabras de apoyo de Feijóo nada más resultar elegido con el apoyo de Vox: «Continuamos enfocados en la reconstrucción y en consolidar la estabilidad que nuestra comunidad necesita. Afronto esta etapa con responsabilidad y rigor, abierto siempre al diálogo y al consenso para defender los intereses de nuestra tierra. Gracias Presidente Alberto Núñez Feijóo por tus palabras, sabemos que contamos con tu apoyo», ha dejado escrito Pérez Llorca en sus redes sociales.

El mensaje de Pérez Llorca se produce en una mañana en que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana ha estado especialmente activo en su cuenta de X, antes Twitter, a la que ha subido diferentes momentos de sus intervenciones en el plano de investidura de las Cortes Valencianas, de este jueves.

Reconstrucción, estabilidad y diálogo han sido las tres cuestiones que Pérez Llorca venido reiterando desde que la dirección de Génova, y por tanto Feijóo, oficializó su candidatura para presidir la Generalitat Valenciana, como relevo al presidente saliente, Carlos Mazón. Este último, ha retirado de esa misma red, X, el que hasta ahora era su perfil como presidente de la Generalitat, en otro gesto para conceder todo el protagonismo a su sucesor.

Pérez Llorca ya situó la reconstrucción tras la DANA como la principal tarea en esta nueva etapa. Una obra descomunal que el Gobierno valenciano saliente ha venido ejecutando, prácticamente, sin ayuda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Anuncios efectuados en la sesión de investidura por el propio Pérez Llorca, como el de la segunda ley de simplificación administrativa, van en esa dirección.

La segunda misión del nuevo presidente valenciano es la fortalecer un marco de estabilidad que permita avanzar hacia el final de la legislatura. Tanto en lo tocante a la reconstrucción como en la estabilidad se trata también de objetivos que puso de relieve Vox y que están en la base del acuerdo de investidura alcanzado por ambas formaciones.

En cuanto al diálogo, Pérez Llorca ya ha tendido la mano para llegar a acuerdos a todas las formaciones con representación en las Cortes Valencianas. De hecho, en los diferentes turnos de réplica y contrarréplica en su toma de posesión, Pérez Llorca ha dejado una puerta abierta siempre al final de cada intervención a esa cuestión. Es más, en el inicio de su intervención en esa misma investidura, ya dejó claro que él llegaba sin cerrar ningún acuerdo y que le gustaría salir del hemiciclo con un pacto de las Cortes.

Incluso, puso el énfasis cuando en el primer turno de respuesta a los grupos, hizo ver a todos que los cuatro portavoces, de un modo natural y no impostado, habían utilizado el valenciano. Y que era la primera vez en la historia de las Cortes Valencianas que eso se producía.