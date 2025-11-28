La emotiva despedida de Pérez Llorca tras 21 años de alcalde en Finestrat: «Ha sido un orgullo»

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha presentado este viernes su renuncia como alcalde del municipio de Finestrat, una localidad de poco más de 9.000 habitantes, junto a Benidorm, ubicada en la comarca de la Marina Baja, en la provincia de Alicante. Pérez Llorca ha lanzado a continuación un emotivo vídeo de 62 segundos de duración en el que da las gracias a todos los ciudadanos del municipio, afirma que seguirá siendo un finestratí más y concluye aseverando: «Ha sido un orgullo». Pérez Llorca ha sido edil en Finestrat durante 21 años. Y, de ellos, los 10 últimos (2015-2025) ha servido a su municipio en calidad de alcalde. El próximo martes, arrancará su etapa como presidente del Gobierno valenciano.

En ese vídeo, Juanfran, como le conocen en Finestrat, reconoce a sus convecinos que él siempre ha tenido preparadas las palabras que les iba a decir en cada momento. Pero, añade: «Ahora, me cuesta más que nunca».

Pérez Llorca relata a esos mismos vecinos que ha presentado su renuncia como alcalde, porque «sabéis que ayer fui elegido por los diputados de Les Corts Valencianes (las Cortes Valencianas) nuevo President de la Generalitat Valenciana».

De modo que, este jueves, «me toca la parte triste. La parte de despedirme como alcalde. Y, sobre todo, de agradeceros el trato, la cercanía y la ejemplaridad que habéis tenido todos vosotros y todas vosotras conmigo».

Pérez Llorca manifiesta entonces que «ha sido un orgullo. Un honor, servir este Ayuntamiento 21 años», de los que 10 han sido como alcalde. No obstante, añade que: «Voy a seguir siendo un finestratí más. Y voy a seguir viviendo todos los días con intensidad todo lo que pasa en esta localidad».

Finalmente, se despide con un mensaje muy sentido y directo: «De verdad que, de todo corazón a todos, muchísimas gracias por ese trato tan amable que me habéis dado». Y concluye con «un abrazo», que abarca a todos y cada uno de los vecinos de Finestrat.