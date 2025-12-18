Absuelven a un condenado por abusos: la niña «repetía de carrerilla» la historia que se inventó su madre

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre a quien la Audiencia de Málaga condenó a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de una vecina. El tribunal concluye que los hechos no han quedado acreditados y considera que la niña, de 5 años, aprendió «de carrerilla» una historia que se inventó su madre por «motivaciones secundarias».

Según detalla la sentencia, desde hacía tiempo existía una relación «amistosa y de estrecha vecindad» entre el acusado y la familia de la menor. En ocasiones, incluso, la recogía del colegio.

El día de los hechos denunciados, la pequeña fue al piso del hombre, como hacía habitualmente, para ver dibujos animados en su ordenador. Luego regresó a casa.

Poco después, la madre denunció telefónicamente los supuestos abusos, que el acusado siempre negó. Ahora, el TSJA estima su recurso y le da la razón. El alto tribunal andaluz considera que esos abusos «no han quedado acreditados» y que la declaración de la niña se basó en un relato «absolutamente guionizado» por su madre.

La sala de apelación pone el foco en la grabación de una policía local donde la niña relata los hechos con la ayuda de su madre. En ese audio, la menor repite la última palabra de las frases que va pronunciando su madre, justo «al mismo tiempo en que ésta acaba», lo que lleva a los magistrados a apreciar una falta de espontaneidad en el relato.

«Da la impresión de que la niña relata de carrerilla una historia previamente aprendida», señala la sentencia, que añade que el testimonio «carece de la frescura» que sí apreciaron los magistrados de instancia. A juicio del TSJA, existen «indicios sugerentes» de que se trata de un «relato inducido».

Además, el tribunal ha analizado el resto de las pruebas practicadas en el juicio y, a partir de información aportada de forma espontánea por la propia menor, apunta a la «posible concurrencia de motivaciones secundarias». Todo ello permite sostener una «hipótesis alternativa» compatible con la versión que el acusado mantuvo desde un primer momento.