«La fiscalía debería llamar a declarar a Koldo y Ábalos viendo lo que están denunciando en OKDIARIO». Así lo ha manifestado Eduardo Inda en el programa de Iker Jiménez, Horizonte, al hilo de las declaraciones del asesor de Ábalos antes de entrar en prisión sobre el voto de muertos en las primarias del PSOE en 2017 que ganó Sánchez. Para el director de OKDIARIO, «Koldo y Ábalos deberían ir a un juzgado a dar fe de todo lo que están contando en OKDIARIO». Para Inda, si ellos no lo hacen lo lógico sería que actuara la fiscalía: «Si Mahoma no va a la montaña…».

Eduardo Inda ha resaltado la importancia de la figura de Paco Salazar, citado por Koldo tanto en esta cuestión del voto de los muertos como en la de la financiación de aquellas primarias por parte de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez: «En anteriores entregas de la entrevista nos contó cómo se recurrió al ‘pitufeo’ con inmigrantes y que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Y Koldo dice que eso se lo oyó a Pedro Sánchez y a Paco Salazar».

Para el director de OKDIARIO, «por eso se encubre durante tanto tiempo a Paco Salazar después de todas las fechorías que supuestamente ha cometido». Y ha recordado: «Lo de Paco Salazar acosando a mujeres no es de aquí ni de ahora, es de toda la vida de Dios».

Zapatero

En el programa de Iker Jiménez han analizado también la aparición de Zapatero en la investigación del rescate de Plus Ultra: «La Policía y la Guardia Civil creen que Julio Martínez es el testaferro de Zapatero. Pero, además, el exilio venezolano te da toda suerte de datos de Julito Martínez y todos coinciden en que es el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero».

Por último, Inda ha llamado «indeseable» a Santos Cerdán por haberle dicho a la senadora de UPN, María Caballero, que ella no se alegraba del fin de ETA: «Este delincuente le dice eso a María Caballero cuando ella tuvo que ver cómo ETA descerrajaba un tiro a su padre y lo asesinaba, los amigos de Santos Cerdán. ¡Hace falta ser miserable para atacarle de esa manera tan vil!, tan asquerosa y tan repugnante».