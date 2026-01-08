Cristina Lora responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’ tras ganar ‘OT 2025’

El pasado miércoles 7 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega del año de La Revuelta, presentada por David Broncano. Entre otras cuestiones, el equipo del programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía recibió la visita tanto de Pelayo Gayol, policía nacional, así como de Cristina Lora, ganadora de OT 2025. Debemos tener en cuenta que la participación de ambos llevaba grabada desde hace semanas, concretamente desde la semana del 15 de diciembre, pero hasta ahora no había visto la luz. Tirando de esa naturalidad que le caracteriza, el equipo de La Revuelta no dudó en evidenciar ese salto temporal. Al concluir la entrevista con Pelayo Gayol, la sevillana apareció en el escenario del programa a través del tobogán que instalaron meses atrás. «Es una estrella incipiente, la número uno de su promoción de cantar», presentó David Broncano.

Después de saludarla, no dudó en entregarle nada más y nada menos que tres discos duros como regalo. El primero de ellos, con todos los programas que se había perdido durante su encierro en la Academia más famosa de la televisión. El segundo, con los Reels de Instagram de La Revuelta y, por último, uno con las instrucciones para poder descargar estos contenidos. Un regalo que, como era de esperar, fascinó a Cristina Lora. Tras hablar sobre cómo ha sido la experiencia que ha cambiado la vida de la invitada para siempre, David Broncano llegó a una conclusión: «No sé si a alguien recién salido se le pueden hacer las preguntas clásicas», comenzó diciendo, y añadió: «Nunca había pasado». A pesar de todo, la andaluza se mostró decidida a que el presentador de La Revuelta se las formulase: «Es muy fácil de responder», aseguró la ganadora de OT 2025.

Respecto a la cantidad de dinero que tenía en el banco, Cristina Lora recordó que, como vencedora de esta edición que se ha emitido en Prime Video, se ha embolsado nada más y nada menos que 100.000 euros. Una cifra que todavía no ha cobrado. Eso sí, olvidó mencionar que fue favorita hasta en tres ocasiones, por lo que obtuvo un total de 9.000 euros.

Un dato que, como era de esperar, sorprendió al presentador de La Revuelta. Es más, quiso hacer hincapié en la reducción fiscal que sufriría el premio bruto: «La mitad para nosotros, prácticamente, muchas gracias», comentó. En cuanto a la segunda de las preguntas, la respuesta era fácil, puesto que la joven había estado encerrada tres meses en una Academia.

Por lo tanto, las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días eran inexistentes: «Podemos decir que cero», confesó Cristina Lora. Todo ello mientras se sinceraron en que OT 2025 ha sido una de las ediciones con menos tramas amorosas de la historia de este formato que, en los últimos años, se ha emitido en Prime Video.

Un detalle que no pasó desapercibido para David Broncano: «Lamentable, nadie. Ha habido otras ediciones en las que ha habido salseo». El jiennense no tardó en zanjar el asunto de las preguntas clásicas de la siguiente manera: «A mí que me gustan las cosas redondas… 100.000 euros, por un lado, y cero por otro».