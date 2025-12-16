‘OT 2025’: ¿quién es el ganador de la edición y cuánto dinero se lleva?

No es ningún secreto que OT 2025 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones más sorprendentes y que más ha dado de qué hablar de las últimas que hemos podido disfrutar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todos los participantes, así como profesores y el equipo que hace posible este programa, han hecho un trabajo verdaderamente excepcional para hacer disfrutar a los espectadores. El pasado lunes 15 de diciembre, los suscriptores de Prime Video tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Gala Final, en la que conoceríamos el nombre del participante que cogería el testigo de Naiara (OT 2023) como ganador de esta edición. Como suele ser habitual en las galas de este talent show, esta última comenzó con los cinco finalistas interpretando la canción grupal de esta semana, que no era otra que Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral.

Acto seguido, los seguidores de OT 2025 tuvieron la oportunidad de disfrutar de las actuaciones individuales de cada uno de los participantes. Guille Toledano apostó por Haz conmigo lo que quieras, de Walls, mientras que Claudia Arenas se decantó por Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. En cuanto a Olivia, consiguió emocionar a todos los allí presentes con su versión de It’s All Coming Back To Me Now, uno de los clásicos de Céline Dion. Tinho, por su parte, optó por interpretar Lose Control de Teddy Swims, mientras que la última de las actuaciones de esta primera tanda de la Gala Final corrió a cargo de Cristina, que sorprendió con su versión de La Noia de Angelina Mango. A continuación, tras cerrar las votaciones, Chenoa comunicó cuáles eran los dos concursantes menos votados hasta el momento. Así pues, descubrimos que la quinta plaza era para Claudia Arenas, mientras que el cuarto puesto fue para Guille Toledano.

Después, los contadores volvieron a cero y el público pudo votar, una vez más, por su favorito para ganar OT 2025. Todo ello mientras Cristina, Olivia y Tinho se preparaban para subir por última vez a ese escenario que tantas alegrías les ha brindado. De hecho, lo iban a hacer para interpretar la canción que escogieron para la Gala 0.

Por si fuera poco, antes de que llegase el instante más esperado de la noche, los 16 concursantes de OT 2025 interpretaron Ese lugar, el himno de esta edición. Fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche. Poco después, llegó el instante en el que Chenoa, sobre en mano, confirmó que el tercer clasificado era Tinho.

Segundos más tarde, la presentadora confirmó que, con un 46.3% de los votos, Cristina se convertía en la ganadora de OT 2025. Por lo tanto, Olivia tuvo que conformarse con la segunda posición. En ese preciso instante, Naiara dio a la sevillana el trofeo que le acredita como vencedora de la edición, mientras que Miriam Rodríguez le entregó el cheque de 100.000 euros que se había llevado por ser la primera clasificada. ¡Enhorabuena, Cristina!