Así puedes saber si una baliza v16 está homologada: el método de la DGT que no falla

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán llevar obligatoriamente una baliza V16 homologada, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, cabe señalar que sólo son válidas aquellas marcas y modelos publicados en el apartado «Marcas y modelos certificados de la DGT», los cuales han superado los ensayos en laboratorios autorizados y cumplen con lo estipulado en el Anexo XI «Señales de los vehículos» del Real Decreto 2822/1998, garantizando su fiabilidad en carretera.

Para distinguir si una baliza está homologada, basta con consultar la lista oficial de la DGT. Además, en la tulipa del dispositivo debe figurar un código de certificación, que incluye el nombre del laboratorio y el número de informe de ensayos. Este código es permanente y garantiza que la baliza cumple con los estándares oficiales, evitando así posibles sanciones por parte de las autoridades. La principal ventaja de este dispositivo frente a los triángulos tradicionales es que envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que la información llegue en tiempo real a los paneles de mensajes variables de la carretera y a los navegadores de otros vehículos.

¿Cómo saber si la baliza V16 está homologada?

Una baliza V16 homologada debe tener un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble, que garantiza su conexión a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de pagos adicionales. Los requisitos son los siguientes:

Código de certificación LCOE o IDIADA grabado en la carcasa.

Conectividad garantizada con DGT 3.0, asegurando transmisión de datos durante varios años.

Inclusión en la lista oficial de la DGT, que confirma que ha superado todas las pruebas y ensayos.

Durabilidad y visibilidad comprobadas, incluyendo resistencia a condiciones exteriores y luz intermitente de alta intensidad.

«Están obligados a llevar la baliza los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre».

Modelos homologados por la DGT

Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026, la DGT ha aprobado diversos modelos y marcas que cumplen con los requisitos de homologación, asegurando así su funcionamiento seguro y conectado. A continuación, se detallan algunas de las balizas V16 certificadas: