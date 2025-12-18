Así puedes saber si una baliza v16 está homologada: el método de la DGT que no falla
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán llevar obligatoriamente una baliza V16 homologada, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, cabe señalar que sólo son válidas aquellas marcas y modelos publicados en el apartado «Marcas y modelos certificados de la DGT», los cuales han superado los ensayos en laboratorios autorizados y cumplen con lo estipulado en el Anexo XI «Señales de los vehículos» del Real Decreto 2822/1998, garantizando su fiabilidad en carretera.
Para distinguir si una baliza está homologada, basta con consultar la lista oficial de la DGT. Además, en la tulipa del dispositivo debe figurar un código de certificación, que incluye el nombre del laboratorio y el número de informe de ensayos. Este código es permanente y garantiza que la baliza cumple con los estándares oficiales, evitando así posibles sanciones por parte de las autoridades. La principal ventaja de este dispositivo frente a los triángulos tradicionales es que envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que la información llegue en tiempo real a los paneles de mensajes variables de la carretera y a los navegadores de otros vehículos.
¿Cómo saber si la baliza V16 está homologada?
Una baliza V16 homologada debe tener un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble, que garantiza su conexión a la plataforma DGT 3.0 sin necesidad de pagos adicionales. Los requisitos son los siguientes:
- Código de certificación LCOE o IDIADA grabado en la carcasa.
- Conectividad garantizada con DGT 3.0, asegurando transmisión de datos durante varios años.
- Inclusión en la lista oficial de la DGT, que confirma que ha superado todas las pruebas y ensayos.
- Durabilidad y visibilidad comprobadas, incluyendo resistencia a condiciones exteriores y luz intermitente de alta intensidad.
«Están obligados a llevar la baliza los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre».
Modelos homologados por la DGT
Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026, la DGT ha aprobado diversos modelos y marcas que cumplen con los requisitos de homologación, asegurando así su funcionamiento seguro y conectado. A continuación, se detallan algunas de las balizas V16 certificadas:
- Help Flash IoT de HELP FLASH, certificada el 22 de diciembre de 2022 por NETUN SOLUTIONS, S.L. y el 14 de julio de 2023 en su versión de 9V. Además, en septiembre de 2024, NETUN SOLUTIONS certificó sus modelos IoT V4 y NETUN V16, así como la baliza Connected en julio de 2025.
- FlashLED SOS de FLASHLED, certificada el 20 de enero de 2023 por TURISPORT S.L., con nuevas versiones FlashLED SOS V16 y FlashLED SOS v2 en 2023 y 2024. En 2025, se certificaron versiones específicas para SEAT, CUPRA y GEOBALIZA.
- PF LED ONE V16 de PF ERUM VIAL, aprobada el 8 de febrero de 2023, mientras que LED ONE de Erum Vial fue certificada en abril y julio de 2025.
- DP-EL2022-C1 de SOS ROAD, NK, STRONG, con certificación el 14 de marzo de 2023, y los modelos actualizados DP-EL2024-C1, C2, C3 y C4 entre septiembre y octubre de 2024.
- iWottoLight IoT de iWottoLight, certificado el 27 de marzo de 2023 y su versión IoT2 en abril de 2025; también IWOTTOLIGHT IoT3 en septiembre de 2025.
- MOD100 de 3e / baliza3e / CAR-LITE, certificado el 12 de junio de 2023, con versiones posteriores de MOD100 y MOD100 PLUS entre 2025, incluyendo fabricantes como ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L. y CAR-LITE.
- FASELIGHT IOT de FASELIGHT, certificada el 26 de junio de 2023, con nuevas versiones FASE2 y FASE3 certificadas en abril y agosto de 2025 por WOTTOLINE, S.A.
- HV16.1 de HELLA, certificada el 28 de julio de 2023 por HELLA S.A.
- V16IoT de LEDEL SOLUTIONS CO., LTD, uno de los fabricantes más prolíficos, con múltiples certificaciones entre 2023 y 2025, incluyendo modelos como NEYFIK, MEGALED, EUROTRONIX, MIKOMIKA, 112GPS, JP&PM, eBOX y vanyo, reflejando su amplia presencia en el mercado.
- Beacon Light IoT de LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED, con decenas de modelos certificados, entre ellos CH-009, CH-010L, CH-012L, CH-015, CH-019 y CH-020L, que abarcan múltiples marcas distribuidas en el territorio nacional y adaptadas a diferentes tipos de vehículos.
- T-912 de NEOWAY, INEURON, ITAL, KSIX SMART YOUR TECH y SAFE LIFE, todos certificados el 20 de octubre de 2023 por OVERSUNENERGY, S.L., así como BRIVIA de Byte Crafters, S.L. certificado en noviembre de 2025.
- OSRAM LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT de OSRAM, certificado en 2025, incluyendo versiones para BMW, AUDI, PORSCHE y SKODA.
- HRFLECT V16-2 y HRFLECT-V16-3, certificados en abril y junio de 2025 por PREMIER AUTO ACCESSORY SL, junto con los modelos PAA-V16-2, PAA-V16-3 y PAA-V16-4, ampliando la gama de balizas conectadas de alto rendimiento.
- MOD-V16 de ExtraHouse y Mikomika, certificados en octubre de 2025 por MOBY TEC COMMERCE, S.L.
- TROPHY-V16 de IDESA AUTO PARTS S.L.U., con certificaciones para diversas marcas como Continental, MG y gorfactory en 2025.
- Otros fabricantes con balizas certificadas incluyen SENTINEL ROAD, SignalStar SOS, ZTE, KDE, Hybrid Robotics, R3Di, SPANO PARTS, GENERAL LIGHT SL, Philips, EUROPE ROADS IoT, VZero y Balizauto IoT,
