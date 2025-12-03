Juan Francisco Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, ha efectuado finalmente una profunda remodelación del Gobierno valenciano. En síntesis, ha prescindido de la hasta ahora consellera de Hacienda, Ruth Merino, tal como ha publicado OKDIARIO. Además, ha reforzado el papel de la vicepresidenta Susana Camarero. Y ha situado al frente del área de Comunicación a Vicente Ordaz. Hasta ahora, al frente de la parcela informativa de la televisión autonómica, A Punt, Miguel Barrachina asume la portavocía y José Díez, una nueva incorporación para la nueva, también, área de Presidencia, será el secretario del Consell. Servicios Sociales lo asume Elena Albalat.

Así queda el nuevo Gobierno valenciano:

Vicepresidencia primera asume competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, dirigida por Susana Camarero, que sale reforzada, pero deja la portavocía.

Se crea una Vicepresidencia Segunda y consellería de Presidencia, dirigida por José Díez. hasta ahora, director general de Proyectos Estratégicos. Presidencia sume la política lingüística. Y se reforzará el uso y la formación del valenciano. También, Díez asume la secretaría del Consell.

Se refuerza el área de presidencia con tres secretarios autonómicos: Henar Molinero, Jacobo Navarro Peralta y, en Comunicación, Vicente Ordaz Soriano, que deja de presidir el Consejo de Administración de Á Punt.

Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sigue con Martínez Mus al frente. Se crea la figura del Comisionado para la Recuperación, que asumirá Raúl Mérida. Hasta ahora, secretario autonómico de Medio Ambiente. Esta Consellería recupera las competencias en materia de Energía.

Economía, Hacienda y Administración Publica, la dirigirá José Antonio Rovira. E incorpora simplificación administrativa.

Siguen Marciano Gómez y Juan Carlos Valderrama en sus áreas: Sanidad y Emergencias. Pero, en Servicios Sociales, Familia e Infancia, entra Elena Albalat, ex concejal de Onda.

En Educación, que sigue con Cultura y Universidades, entra María del Carmen Ortiz Ferre, inspectora de Educación y directora de la Universidad Popular en Valencia.

En Agricultura, Agua, ganadería y Pesca sigue Miguel Barrachina, que asume la Portavocía del Consell.

Justicia asume transparencia y participación y sigue Nuria Martínez. En Industria y Turismo, también continúa Marián Cano.

La puesta en escena no ha diferido de la de ocasiones anteriores. Mismo lugar, el Palau de Presidencia de la Generalitat Valenciana, y mismo atril, con el lema Ací Ara (Aquí ahora) vigente desde tiempo atrás.

La comunicación del nuevo Gobierno valenciano por parte del recién elegido presidente de la Generalitat Valenciana había generado una enorme expectación. Hasta el punto de que casi desde una hora antes de la convocatoria, los alrededores del Palau se encontraban repletos de medios y curiosos, que querían saber quiénes compondrían el nuevo Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca.

A lo largo de las últimas horas se había especulado con la consellería específica de Presidencia. Pero, que además, incluyera Cultura y Deportes. Y otra, de Vivienda «el eje central» de lo que resta de legislatura, según transmitió Pérez Llorca en su toma de posesión. Pero, también, con más contenido.

Juan Francisco Pérez Llorca fue elegido el jueves de la pasada semana nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Relevó a Carlos Mazón. Este último, presentó su dimisión el pasado día 3 de noviembre. Sólo un mes después, el 2 de diciembre, Pérez Llorca ha tomado posesión del cargo. Ha sido este martes. Y, desde el momento en que esa toma de posesión se ha producido, el nuevo presidente se ha dedicado a trabajar en la elaboración de su nuevo Gobierno. El siguiente paso para arrancar de un modo definitivo el mandato.

El nuevo Gobierno valenciano, el primero de Juan Francisco Pérez Llorca, se pondrá a trabajar de inmediato. A partir de este miércoles hay mucha tarea por delante. La toma de posesión del nuevo Gobierno se celebrará este jueves, a las 09:30 horas en el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana, que en Valencia se conoce como el Palau.