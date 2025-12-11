Zapatero niega que le pueda salpicar la detención de la cúpula de Plus Ultra

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado estar preocupado por las recientes detenciones del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra y rechaza que le puedan afectar.

Al ser preguntado directamente sobre si le pueden salpicar los arrestos, ha respondido que «no» sin aportar más detalles, a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Zapatero ha realizado estas declaraciones después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya detenido este mismo jueves a Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y CEO de Plus Ultra, respectivamente, por presunto blanqueo de capitales, informa Ep.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario. Ese mismo juzgado archivó en el año 2023 otra causa que investigaba presuntas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

Recientemente, Víctor Ábalos, hijo del ex ministro José Luis Ábalos -actualmente en prisión preventiva- afirmó que su padre había sido presionado por Zapatero para aprobar el rescate de la mencionada compañía aérea.

El Partido Popular también ha hecho alusiones en el pasado a los vínculos entre la aerolínea y el expresidente socialista al que considera «facilitador» de la operación de rescate.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, CEO de la compañía, en una operación que comenzó horas atrás con el registro de la sede principal de la aerolínea –en Madrid–, a la que se relaciona con un presunto delito de blanqueo de capitales.

Por el momento, no han trascendido más detalles de una operación cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Por parte de Plus Ultra, los responsables legales no han ofrecido una versión oficial.

Aunque coincidente en el tiempo, se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la ex militante y fontanera socialista Leire Díez, que fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero. A estas detenciones se suma la de este jueves del empresario Antxon Alonso, copropietario de Servinabar 2000 SL y socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.

La investigación de Plus Ultra se produce por presunto blanqueo de capitales y a cargo está la UDEF de la Policía Nacional. La compañía fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en 2021, con 53 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició una investigación al respecto, que fue archivada por un error en la prórroga de las pesquisas.