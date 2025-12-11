La UCO usa un chat de una periodista de OKDIARIO para probar que la trama maniobró para sacar una licencia

La Guardia Civil ha utilizado una conversación mantenida entre Leonor González Pano, hija de Carmen Pano y miembro la trama del fuel, y una periodista de OKDIARIO Irene Tabera para acreditar cómo la trama maniobró entre distintos ministerios con el objetivo de conseguir la autorización de operador mayorista de hidrocarburos para la empresa Villafuel ligada a Víctor de Aldama.

El chat, fechado el 24 de octubre de 2024 y extraído del iPhone 14 Pro Max intervenido a Leonor González Pano, contiene admisiones explícitas sobre el papel de Víctor de Aldama y el entonces ministro José Luis Ábalos en la obtención investigada de la licencia para Villafuel SL.

El atestado de 182 folios entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional conocido este jueves incorpora esta conversación como prueba determinante de que la organización criminal presuntamente sabía que estaba operando al margen de la legalidad.

Las confesiones de González a la periodista confirman que la licencia finalmente la otorgó el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), pese a que las gestiones iniciales se realizaron en el Ministerio de Industria, circunstancia que la propia investigada reconoció como una maniobra orquestada por «el jefe», en referencia, aclara ella, a Ábalos.

OKDIARIO ha comprobado en el móvil de la periodista de esta redacción que la UCO ha recogido correctamente los mensajes intercambiados con la fuente citada el jueves 24 de octubre a las nueve de la mañana.

La conversación se produjo cuando la periodista Irene Tabera contactó con Leonor María González para contrastar información sobre el procedimiento de obtención de la licencia. «Luego finalmente dicen que la licencia a pesar de que os reunisteis en Industria la da finalmente Transición Ecológica que en ese momento presidía Teresa Ribera, ¿es así?», preguntó la periodista.

La respuesta de González Pano fue inmediata y reveladora: «¡Exacto! De hecho hay unos mensajes en el informe de la UCO de Víctor hacia mi». La investigada se refería a conversaciones intervenidas en las que Víctor de Aldama habría comentado el procedimiento administrativo seguido.

González Pano añadió: «En el cual dice más o menos que no era Industria y que menos mal que el jefe lo ha arreglado». Esta frase, según el análisis de la Guardia Civil y como aclara González Pano, constituye una admisión directa de que José Luis Ábalos intervino personalmente para reconducir el expediente al ministerio que finalmente otorgó la autorización.

Cuando la periodista insistió preguntando «¿o sea que sí la da Industria no?», González aclaró definitivamente: «Lo debieron de pasar directamente a Transición ellos». El uso del plural «ellos» sugiere, según los investigadores, que la maniobra no fue obra de una sola persona sino de una acción coordinada desde el entorno ministerial.

El mensaje revelador

El atestado recoge textualmente el mensaje al que se refería González Pano en su conversación con la periodista de OKDIARIO. Se trata de una comunicación enviada por Víctor de Aldama el 28 de diciembre de 2020, pocas horas después de la primera reunión en el Ministerio de Industria.

En ese mensaje, dirigido a González Pano, Aldama escribió: «Anda que decirme que era industria y luego ser Energia. Menos mal que el padrino manda que si no jajajajajajaj (sic.)». La referencia al «padrino» que «manda», según la Guardia Civil, sólo puede interpretarse como una alusión directa a José Luis Ábalos, quien ostentaba en ese momento el cargo de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Este mensaje demuestra, según el informe policial, que «desde la primera reunión mantenida en el Ministerio de Industria (MINCOTUR), se detectaron referencias a posibles pagos o contraprestaciones económicas» y que existía confusión inicial sobre qué ministerio debía tramitar realmente la autorización. La competencia correspondía a Transición Ecológica (Dirección General de Política Energética y Minas), no al Ministerio de Industria donde se celebró la primera reunión el 28 de diciembre de 2020.

El tono jocoso del mensaje, con múltiples emoticonos de risa, revela además la despreocupación de los investigados ante las particularidades del procedimiento, confiados en que la influencia de altos cargos reconduciría cualquier desviación administrativa.

Ministerios y competencias

El atestado explica detalladamente el marco competencial del sector de los hidrocarburos. Citan dos Reales Decretos por los cuales la competencia para autorizar operadores mayoristas recae exclusivamente en el MITECO a través de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) y su órgano dependiente, la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles.

Sin embargo, la organización criminal celebró su primera reunión formal el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). A ese encuentro acudieron Claudio Rivas, Carmen Paño, Álvaro Gallego y Rafael Romero, acompañados técnicamente por la CEO de Asesoría Madel Lucena SL.

La reunión fue coordinada por Koldo García, quien gestionó las autorizaciones de acceso y presentó a los asistentes ante Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Pese a que el Industria carecía de competencias para tramitar la autorización, Bidart «ejerció como interlocutor, aceptando mantener y manteniendo reuniones oficiales» con los representantes de la organización criminal. El atestado concluye que Bidart «habría sido designado por Ábalos, asumiendo sus directrices y transmitiendo su influencia en las esferas ministeriales que correspondieran».

Presentación documental coordinada

El 13 de enero de 2021, apenas 16 días después de la reunión en Industria, Villafuel SL presentó la documentación inicial ante el registro electrónico de Transición Ecológica. La coordinación temporal resulta especialmente significativa: ese mismo día, Koldo García reactivó los contactos relativos a la contraprestación que Ábalos había exigido, enviando a Aldama el enlace del chalet de La Alcaidesa que finalmente adquiriría la organización.

Pano informó a Aldama de la presentación: «Buenos días, Víctor, este es el número de registro de entrada en el Ministerio. Un beso». El mensaje incluía una captura de pantalla del justificante del registro.

El atestado señala que fue Bidart quien «habría intervenido dirigiendo, con el asesoramiento necesario, el momento de la presentación de la documentación inicial» pese a carecer su ministerio de competencias en la materia. Esta circunstancia demuestra, según la UCO, la coordinación entre ministerios orquestada desde el entorno de Ábalos.

Licencia fuel frustrada

Sin embargo, la documentación presentada fue sistemáticamente rechazada por el Transición Ecológica. El 5 de febrero de 2021, la Subdirección General de Hidrocarburos advirtió a Villafuel SL sobre la obligación de acreditar «tres millones de euros en fondos propios íntegramente desembolsados al tiempo de la comunicación».

Finalmente, la organización optó por capitalizar Villafuel SL con fondos de procedencia sospechosa. El MITECO otorgó la autorización el 12 de septiembre de 2022, permitiendo que la empresa operara hasta 2024 generando un fraude fiscal de 182.513.923 euros.

La conversación con la periodista de OKDIARIO, producida más de dos años después de los hechos, ha servido paradójicamente para que la propia investigada ratificara ante un tercero ajeno a la causa las maniobras ministeriales que la Guardia Civil había documentado. Una admisión que ha consolidado la tesis de que la trama sabía perfectamente que transitaba por los vericuetos administrativos más sospechosos, confiada en que la influencia del «padrino» todo lo resolvería.