La UCO prueba que la trama pagó más de un millón en sobornos para la licencia del fuel

Un nuevo atestado de 183 folios de la Guardia Civil ha destapado cómo la organización criminal de Villafuel habría pagado más de 1,9 millones de euros en contraprestaciones para obtener fraudulentamente una autorización como operador mayorista de hidrocarburos.

El informe, entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que ha consultado OKDIARIO, señala al ex ministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama como principales beneficiarios e intermediarios de esta trama que habría infiltrado varios ministerios entre 2020 y 2022.

La UCO ha documentado cómo la organización criminal, dirigida por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, habría utilizado dinero, propiedades inmobiliarias y contratos instrumentales para conseguir que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) autorizara a la mercantil Villafuel SL sin cumplir los requisitos legales. La normativa exigía acreditar tres millones de euros en fondos propios, requisito que la empresa nunca cumplió genuinamente.

Entre las contraprestaciones documentadas destaca la adquisición de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz, por 585.000 euros. La propiedad fue elegida personalmente por José Luis Ábalos y puesta a su disposición el 1 de julio de 2021 mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra.

El 27 de diciembre de 2020, Koldo García, asesor de confianza de Ábalos, envió al entonces ministro varios enlaces de propiedades en venta a través de la aplicación de mensajería. Entre ellos figuraba el chalet que posteriormente adquiriría la organización criminal. «He encontrado esto en idealista», escribió García en un mensaje intervenido por la Guardia Civil.

El 10 de junio de 2021, la empresa Have Got Time SL, controlada por la organización, emitió un cheque bancario de 526.650 euros cargado en una cuenta de su propiedad para completar la compra. El contrato de arrendamiento, localizado en el dispositivo móvil de Leonor María González, establecía una renta mensual de 2.500 euros y una futura compraventa por 665.000 euros, descontando las rentas ya satisfechas.

El documento permitía a Ábalos ejercer la opción de compra «al cumplirse cinco años de arrendamiento», es decir, en junio de 2026. Sin embargo, cuando el ex ministro perdió influencia tras su cese el 10 de julio de 2021, la organización reaccionó persionándole para desalojarle. El 10 de noviembre de 2021 enviaron un burofax requiriéndole abandonar la vivienda.

Paralelamente, la mercantil MTM 180 Capital SL, administrada por Víctor de Aldama, ha recibido transferencias por un total de 1.217.453,58 euros entre junio de 2021 y junio de 2022. Los pagos, realizados desde Have Got Time SL, se ampararon en un contrato de prestación de servicios firmado el 1 de mayo de 2021.

La primera transferencia, de 181.500 euros, se registró el 15 de junio de 2021, apenas cinco días después de firmar la compra del chalet de La Alcaidesa. La segunda, por 110.916 euros, llegó el 19 de julio de 2021, nueve días después del cese de Ábalos como ministro. Entre febrero y junio de 2022 se sucedieron otras cuatro transferencias que completaron el importe total.

El atestado señala que este contrato «habría actuado como el instrumento del que se sirvió Víctor de Aldama para justificar inicialmente la recepción de la contraprestación acordada por su intermediación». Una adenda fechada el 1 de abril de 2022, intervenida durante el registro del 16 de diciembre de 2024, elevaba el compromiso total a 3.500.000 euros por un periodo de 15 meses.

Dinero en efectivo

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la empresaria Carmen Pano habría actuado como correo entre Claudio Rivas y Víctor de Aldama, entregando diversas sumas en efectivo. Las investigaciones han documentado que Paño retiró 108.500 euros en efectivo de cuentas bancarias de empresas controladas por Rivas entre el 9 y el 24 de diciembre de 2020.

El 27 de diciembre, en una conversación intervenida, la hija de la empresaria confirmó a Aldama: «En cuanto tenga lo que tiene que tener se va para tu oficina». Al día siguiente, la empresaria escribió: «Perdona por molestarte de nuevo. Faltan 10 que te lo traigo el miércoles, que los cambié porque era todo en 20», sugiriendo que faltaban 10.000 euros en billetes de 20 euros.

Las conversaciones revelan además que la empresaria habría cobrado 5.000 euros por cada entrega. «Mira, a mi madre le han dado 5mil€ (sic.) por el mero hecho de darte el dinero. Fíjate cómo cuidan a los que están con ellos», escribió la hija de la empresaria a Aldama el 28 de diciembre de 2020.

Hidrocarburos fraudulentos

Las reuniones ministeriales comenzaron el 28 de diciembre de 2020 en la sede del Ministerio de Industria. Koldo García actuó como intermediario principal, coordinando el encuentro con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de Reyes Maroto. En un mensaje de audio del 23 de diciembre, Koldo García solicitó los datos de los asistentes: «Me piden las personas que van a visitar al jefe de gabinete de Industria, la empresa y el motivo de la visita».

Añadió: «Después específicamente ya sabemos todos lo que hay que hacer». Este mensaje, según el atestado, evidencia que «el acuerdo de intermediación e influencia había sido alcanzado» previamente a la reunión formal.

Apenas 16 días después, el 13 de enero de 2021, Villafuel SL presentó la documentación inicial ante el registro electrónico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), liderado por Teresa Ribera, la hoy vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Sin embargo, la capacidad financiera presentada fue sistemáticamente rechazada por carecer de sustento real. El MITECO advirtió el 5 de febrero de 2021 sobre la obligación de acreditar «tres millones de euros en fondos propios íntegramente desembolsados».

La organización intentó sortear este requisito mediante ampliaciones de capital ficticias y certificados bancarios que el ministerio rechazó en sucesivas ocasiones. Finalmente, entre junio y julio de 2022, capitalizaron Villafuel SL con fondos de procedencia delictiva procedentes de Have Got Time SL, empresa que entre 2021 y 2022 había defraudado 49.213.613 euros según cuantificación de la Agencia Tributaria.

El MITECO otorgó la autorización el 12 de septiembre de 2022. Desde entonces hasta 2024, Villafuel SL ha generado un presunto fraude fiscal cuantificado en 182.513.923 euros mediante la emisión de facturas falsas y el impago sistemático del IVA en operaciones de hidrocarburos.

Cese y desmoronamiento

El 10 de julio de 2021, el cese de José Luis Ábalos como ministro supuso un punto de inflexión. Ese mismo día, la hija de Pano escribió a su pareja: «Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar, se les ha dado más de 1 kilo», expresión que en argot criminal equivale a un millón de euros.

La pérdida de influencia obligó a modificar la estrategia. El 30 de noviembre de 2021, Claudio Rivas advirtió a Aldama sobre las gestiones de Koldo García: «Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el ministerio. Palabras textuales del Jefe de Servicios de Industria. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor. Sino ni de coña sale el título».

La Guardia Civil concluye que han existido «indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos» de varios ministerios. La finalidad era «influir en la resolución administrativa» a cambio de contraprestaciones económicas, configurando un entramado donde el dinero público, la influencia política y el fraude fiscal se entremezclaron de forma contumaz durante más de dos años. El caso permanece en investigación en la Audiencia Nacional.