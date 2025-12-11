Aviso urgente de la NASA a España: lo que se avecina no se volverá a repetir en 100 años

Lo que se avecina no volverá a repetirse en 100 años, por lo que la NASA lanza un aviso urgente a España. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Estamos viviendo unos días en los que el cielo cobra vida y lo hace de tal manera que deberemos empezar a visualizar un destacado cambio.

Los fenómenos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a un fenómeno que no vamos a volver a ver en muchos años. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración una serie de situaciones increíbles que, sin duda alguna, estamos ante un aviso urgente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La NASA lanza un aviso urgente

Un nuevo aviso puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Es el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser clave.

Los expertos de la NASA están muy pendientes de cada movimiento que aparece en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este aviso urgente puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que llega la temporada de eclipses. Un fenómeno que, en los próximos meses, se han acabado convirtiendo en estos días que pueden acabar acompañando en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estas fechas debes guardarlas para saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que, si el cielo lo permite podremos visualizar un giro importante casi místico.

Lo que se avecina no se volverá a repetir en 100 años

En 100 años no vamos a ver este fenómeno que la NASA advierte que vamos a poder ver desde nuestro país, siendo unos privilegiados. Una visión extra de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas.

Los expertos de la Instituto Nacional de Geología: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones. En la imagen anterior se puede ver el recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total, junto con las duraciones de la totalidad. Además, se indica el porcentaje de oscurecimiento en las zonas en las que el eclipse será visible sólo como parcial. En la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución del eclipse en cada una de ellas, tanto en los casos en los que se alcanza la totalidad como en los casos de eclipse parcial. Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053».

Este proceso acabará siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber un poco más, sobre algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán estos días en los que miraremos al cielo para descubrir lo mejor de estas próximas jornadas que tenemos por delante. España se prepara para descubrir este eclipse que será clave.