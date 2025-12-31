La vida extraterrestre más clara que nunca: el descubrimiento que deja sin palabras a los expertos de Cambridge

Este descubrimiento, que deja sin palabras a los expertos de Cambridge confirma que la vida extraterrestre está más clara que nunca. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos obligará a mirar al cielo. De tal forma que podremos empezar a visualizar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Con la mirada puesta a una serie de cambios en los que todo puede ser posible, con ciertos elementos que serán esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La atención científica se centra en el exoplaneta K2 18 b, ubicado a unos 124 años luz de nuestra Tierra y orbitando una estrella enana roja. Este mundo ya había despertado interés en estudios anteriores por encontrarse en la zona habitable y por mostrar una atmósfera rica en compuestos de carbono, tal como cuenca La Razón. La atmósfera de un exoplaneta a 124 años luz muestra compuestos que en la Tierra solo produce la vida, el indicio más fuerte hasta ahora de posible actividad biológica fuera del sistema solar. Las nuevas observaciones fueron posibles gracias al instrumento MIRI del James Webb, que permitió analizar con gran precisión la luz estelar filtrada a través de la atmósfera del planeta. En ese análisis se identificaron señales compatibles con moléculas que, en la Tierra, están fuertemente vinculadas a procesos biológicos».

Siguiendo con la misma explicación: «K2 18 b no es un planeta similar a la Tierra, ya que posee un tamaño y una masa mayores y una atmósfera dominada por hidrógeno. Sin embargo, los modelos científicos indican que podría albergar océanos de agua líquida bajo esa envoltura gaseosa, lo que lo convierte en un candidato especialmente interesante desde el punto de vista astrobiológico. El estudio identifica la posible presencia de dimetil sulfuro y disulfuro de dimetilo en la atmósfera del planeta. En la Tierra, estas moléculas son producidas casi exclusivamente por organismos vivos, en particular por microorganismos marinos, lo que las convierte en potenciales biofirmas. Uno de los aspectos más llamativos es que estas sustancias son químicamente inestables y tienden a degradarse con rapidez».

La conclusión de este estudio confirma algo que jamás hubiéramos imaginado: «Esto implica que, si realmente están presentes en K2 18 b, debería existir algún proceso activo que las esté generando de forma continua. Los investigadores señalan que las concentraciones estimadas serían muy superiores a las observadas en la atmósfera terrestre. Aún así, advierten que todavía no se puede descartar por completo la existencia de mecanismos no biológicos capaces de producir estos compuestos en condiciones planetarias muy diferentes a las de la Tierra. El trabajo científico fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y alcanza un nivel de confianza estadística de tres sigma. Esto representa una probabilidad muy baja de que la señal sea producto del azar, aunque aún no cumple con el estándar necesario para una confirmación definitiva».