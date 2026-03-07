Parece una broma, pero no lo es: el canibalismo cósmico es real y los científicos no salen de su asombro

El canibalismo cósmico es real y los científicos no salen de su asombro, estaremos pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos hará ver el universo con otros ojos, en especial cuando descubrimos estos elementos que pueden ser claves. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de CSIC: «Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y publicado hoy en Astronomy & Astrophysics (A&A) ha avanzado en esta dirección al identificar 17 casos de rasgos de acreción —posibles fusiones con galaxias satélite de menor masa— alrededor de galaxias enanas. El hallazgo confirma que estas galaxias también crecen mediante un proceso de “canibalismo” galáctico y abre una nueva vía para estudiar uno de los grandes enigmas de la cosmología: la materia oscura. “Hemos proporcionado por primera vez una estimación de la frecuencia con la que las galaxias enanas presentan corrientes estelares”, apunta Joanna D. Sakowska, investigadora del IAA-CSIC y autora principal del estudio».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando una galaxia grande absorbe a una más pequeña, la fusión no ocurre de forma brusca. La gravedad va estirando y arrancando estrellas del satélite, que quedan dispersas alrededor de la galaxia principal formando estructuras reconocibles, como corrientes estelares, conchas o halos asimétricos. Estas huellas se han observado con relativa frecuencia en galaxias masivas como la Vía Láctea, pero apenas se conocían ejemplos en galaxias enanas. En este trabajo, el equipo investigador ha analizado imágenes profundas del cielo y ha elaborado el primer catálogo sistemático de restos de acreción en galaxias enanas, que incluye una corriente estelar, once sistemas con conchas y ocho halos estelares asimétricos. De ellos, 17 son nuevas identificaciones. “Sabemos que estas fusiones deberían existir, pero son extremadamente difíciles de detectar en galaxias tan pequeñas”, explica Sakowska (IAA-CSIC). “Este trabajo es un primer vistazo que demuestra que las galaxias enanas también conservan cicatrices de su pasado”.

El canibalismo cosmico parece ser una realidad en estos días: «l estudio, liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), forma parte del Stellar Stream Legacy Survey (SSLS), un proyecto internacional cuyo objetivo es construir una muestra amplia y homogénea de corrientes estelares para comparar observaciones y teoría. Para ello, el equipo inspeccionó visualmente galaxias enanas utilizando datos del Legacy Imaging Survey, uno de los cartografiados más profundos del cielo. Los resultados ponen de manifiesto tanto la dificultad de detectar estos rasgos como la necesidad de mejorar los modelos teóricos de fusiones de baja masa. Aun así, proporcionan nuevas restricciones observacionales sobre cómo crecen las galaxias más pequeñas del universo. “Tenemos imágenes espectaculares de galaxias diminutas ‘devorando’ otras aún más pequeñas”, concluye Sakowska. “Este trabajo es solo un anticipo de lo que podremos ver con futuros telescopios que permitirán detectar huellas aún más sutiles del canibalismo galáctico. Si las observaciones no encajan con las predicciones, podría ser una señal de que necesitamos revisar nuestras teorías sobre la formación de galaxias o incluso sobre la propia naturaleza de la materia oscura».