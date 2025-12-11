La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha emitido una alerta sobre la proximidad de un impacto significativo de eyecciones solares contra la Tierra. El evento se deriva de una serie de poderosas erupciones que han tenido lugar en la superficie solar, con potencial de generar una tormenta geomagnética de intensidad moderada a fuerte.

La NOAA trabaja en estrecha colaboración con la agencia de la NASA en la vigilancia del clima espacial. Los expertos señalan que el evento es inminente y que sus efectos se sentirán en nuestro planeta en las próximas horas.

La magnitud de las erupciones solares

Las erupciones en cuestión han sido clasificadas como de clase X, que son las más intensas y potentes que puede generar el Sol. Estas liberaciones masivas de energía y materia se conocen como Eyecciones de Masa Coronal (CME), y viajan a velocidades vertiginosas.

La NOAA ha registrado dos eventos principales:

Una erupción inicial de clase X1.1 .

de . Una segunda erupción, mucho más potente y cercana a la categoría X2.0.

Ambas CMEs se han dirigido directamente hacia la Tierra. Se espera que la energía de la primera explosión impacte primero, abriendo el paso a la más potente.

¿Qué significa el impacto y cuál es el peligro?

La llegada de estas partículas y el campo magnético del Sol a nuestro planeta provocarán una tormenta geomagnética.

Peligros potenciales:

Comunicaciones y navegación : el principal riesgo reside en las interferencias en las telecomunicaciones. Esto incluye la degradación o pérdida de las señales de radio de alta frecuencia (HF) utilizadas por aviones y embarcaciones. También puede afectar la precisión de los sistemas de posicionamiento global ( GPS ).

: el principal riesgo reside en las en las telecomunicaciones. Esto incluye la degradación o pérdida de las utilizadas por aviones y embarcaciones. También puede afectar la precisión de los sistemas de posicionamiento global ( ). Sistemas de energía : la tormenta geomagnética tiene el potencial de inducir corrientes eléctricas en la red terrestre. Esto puede generar problemas de estabilidad y saturación en las redes eléctricas, lo que podría llevar a sobrecargas y apagones , aunque se espera que los impactos sean manejables en la mayoría de los casos.

: la tormenta geomagnética tiene el potencial de inducir corrientes eléctricas en la red terrestre. Esto puede generar problemas de estabilidad y saturación en las redes eléctricas, lo que podría llevar a , aunque se espera que los impactos sean manejables en la mayoría de los casos. Satélites: las partículas de alta energía pueden dañar los componentes electrónicos de los satélites que orbitan la Tierra, afectando servicios de pronóstico y comunicación.

Efectos visibles:

Auroras boreales: un efecto positivo y visible del impacto de una CME es la aparición de auroras. Debido a la intensidad esperada, existe una alta probabilidad de que las auroras sean visibles en latitudes mucho más bajas de lo habitual, lo que podría ofrecer un espectáculo visual único en cielos septentrionales y meridionales.

Aunque las autoridades han pedido preparación y precaución, los pronósticos sugieren que, si bien la tormenta será notable, la intensidad general de la afectación a la infraestructura terrestre se mantendrá bajo control gracias a los sistemas de protección existentes.