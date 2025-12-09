En la NASA se echan las manos a la cabeza: hallan un asteroide que puede crear vida

Hallan un asteroide que puede crear vida, la NASA se echa las manos a la cabeza ante lo que han descubierto. Sin duda alguna, podemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno. Es hora de conocer un poco más qué puede esconder ese universo que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como explican los expertos de la NASA: «El asteroide Bennu continúa aportando nuevas pistas a las preguntas más importantes de los científicos sobre la formación del sistema solar primitivo y los orígenes de la vida. Como parte del estudio en curso de las muestras intactas traídas a la Tierra por la nave espacial Orígenes, Interpretación Espectral, Identificación de Recursos y Seguridad – Explorador de Regolito (OSIRIS-REx, por sus siglas en inglés) de la NASA, tres nuevos artículos publicados el 2 de diciembre por las revistas científicas Nature Geosciences y Nature Astronomy presentan descubrimientos extraordinarios: azúcares esenciales para la biología, una sustancia similar a la goma nunca antes vista en los astromateriales, y una abundancia inesperadamente grande de polvo producido por la explosión de supernovas».

Siguiendo con la misma explicación: «Un grupo de investigadores dirigidos por Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku en Japón, encontraron azúcares esenciales para la biología de la Tierra en las muestras de Bennu, y han detallado sus hallazgos en la revista científica Nature Geoscience. Se encontró ribosa de azúcar de cinco átomos de carbono y, por primera vez en una muestra extraterrestre, glucosa de seis átomos de carbono. Aunque estos azúcares no son evidencia de vida, su detección, junto con detecciones previas de aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos en muestras de Bennu, muestran que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban muy extendidos en todo el sistema solar. Para la vida en la Tierra, los azúcares de desoxirribosa y ribosa son componentes básicos clave del ADN y el ARN, respectivamente. El ADN es el principal portador de información genética en las células. El ARN cumple numerosas funciones y la vida tal como la conocemos no podría existir sin él. La ribosa en el ARN es utilizada en la “columna vertebral” del azúcar-fosfato de la molécula que conecta una serie de nucleobases portadoras de información. “Las cinco nucleobases utilizadas para formar tanto el ADN como el ARN, junto con los fosfatos, ya han sido halladas en las muestras de Bennu traídas a la Tierra por OSIRIS-Rex”, dijo Furukawa. “El nuevo descubrimiento de ribosa significa que todos los componentes para formar la molécula de ARN están presentes en Bennu”. El descubrimiento de ribosa en muestras de asteroides no es una total sorpresa. Anteriormente se ha encontrado ribosa en dos meteoritos recuperados en la Tierra. Lo importante de las muestras de Bennu es que los investigadores no encontraron desoxirribosa. Si Bennu sirve de indicación, esto significa que la ribosa puede haber sido más común que la desoxirribosa en los entornos del sistema solar primitivo».