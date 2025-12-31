Revolución en la ciencia al lograr implantar embriones en un endometrio artificial

La ciencia ha revolucionado la reproducción asistida al lograr implantar embriones en un endometrio artificial. Un cambio en la forma de tener hijos que abre la puerta a aquellas personas que han sufrido problemas reproductivos o directamente no tienen un aparato reproductor femenino. Estamos ante un cambio que puede ser esencial en un futuro en el que no habrá barreras reproductivas sino más bien todo lo contrario. Implantar embriones en un endometrio artificial puede crear el ambiente adecuado para que se desarrollen y crezcan sanos.

La ciencia consigue un hito histórico

Crear un ambiente en el que se puede recrear el endometrio de una mujer es algo sorprendente. Sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento parecía parte de la ciencia ficción más absoluta. Con pequeños detalles que pueden acabar siendo esenciales de una forma o de otra.

Logran implantar embriones en un endometrio artificial

Estos embriones marcan una diferencia importante en estos días en los que se busca una solución a los problemas de fertilidad. El negocio de una reproducción asistida que cada vez tiene más demanda es algo que puede acabar siendo lo que ha llevado a la ciencia a analizar algunos elementos que pueden ser claves.

Un reciente artículo de la revista Science nos explica que: «El embarazo no tendrá éxito a menos que el embrión humano temprano se acurruque en el revestimiento del útero. Pero este paso crucial, conocido como implantación, a menudo falla. Estudiar la implantación en el cuerpo es extremadamente difícil, pero un trío de nuevos estudios que imitan el proceso en el laboratorio puede ayudar a los investigadores a entender mejor por qué sale mal. Los científicos han producido las réplicas de laboratorio más realistas del revestimiento uterino hasta la fecha y han demostrado que los embriones humanos se acurrucarán en estas estructuras y crecerán. Un grupo de investigación también utilizó las imitaciones para identificar medicamentos que fomentan la implantación y que podrían mejorar las probabilidades de los futuros padres que han recurido a la fertilización in vitro (FIV). Estos avances, reportados hoy en Cell y Cell Stem Cell, «son definitivamente un hito en el campo», dice el biólogo reproductivo John Aplin de la Universidad de Manchester, que no estaba conectado a ninguna de las investigaciones. Un método para encontrar tratamientos que impulsen la implantación sería «enorme para la reproducción asistida», añade. El embrión comienza a cavar en el revestimiento uterino, o endometrio, cuando es solo una bola anídima de células de unos 8 a 10 días de antigüedad. A menos que el embrión se asiente en este entorno de crianza, su desarrollo no continuará. Solo alrededor de un tercio de los embriones humanos concebidos de forma natural se implantan».

Siguiendo con la misma explicación: «Para investigar el proceso y por qué sale mal, los investigadores han creado modelos de laboratorio del revestimiento uterino, incluidos algunos que utilizan grupos de células endometriales llamados organoides como sustis. Hasta ahora, sin embargo, estas imitaciones carecen de atributos importantes de lo real. Muchos de ellos son 2D, por ejemplo, y no responden a las hormonas como lo hace el endometrio real. Para producir un modelo más realista, el biólogo del desarrollo Leqian Yu del Laboratorio Clave Estatal de Células Madre y Biología Reproductiva, el biólogo celular Jun Wu del Centro Médico del Suroeste de la Universidad de Texas y sus colegas recurrrieron a un dispositivo en miniatura conocido como chip microfluídico, que tiene canales para entregar medio de crecimiento a las células cultivadas. Dentro del chip crearon una especie de sándwich celular, comenzando con una capa de gel sobre la que untaron células aisladas de biopsias uterinas. Se incluyeron las llamadas células estromales, que proporcionan soporte estructural a los órganos. Incorporarlos fue crucial, dice Wu, porque «son las células con las que el embrión interactúa más durante la implantación».