Un equipo científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha logrado producir por primera vez embriones de lince ibérico en laboratorio mediante técnicas de reproducción asistida.

Este avance histórico se ha conseguido al fecundar in vitro ovocitos rescatados de hembras fallecidas en accidentes con espermatozoides criopreservados del biobanco de la especie.

Especie endémica

El lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que ha pasado de estar al borde de la extinción a contar con más de 2.000 ejemplares en libertad gracias a los programas de conservación. Sin embargo, la pérdida de diversidad genética sigue siendo uno de los mayores riesgos para su supervivencia a largo plazo, según revela el estudio publicado en la revista Theriogenology Wild.

La menor variabilidad genética genera depresión endogámica en el lince, lo que disminuye las probabilidades de supervivencia y provoca enfermedades y una menor capacidad reproductiva. Las técnicas de reproducción del lince asistida podrían reducir estas complicaciones mediante el manejo reproductivo de las poblaciones en cautividad y en libertad.

Un seguro genético

Eduardo Roldán, investigador del CSIC en el MNCN y codirector de la investigación, explica que este avance «aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad». El experto se refiere a ejemplares que mueren prematuramente o que tienen problemas de comportamiento y no se aparean.

El material reproductivo de los machos se obtuvo gracias a la colaboración de los Centros de Cría en Cautividad del lince ibérico en España y Portugal. Los espermatozoides recolectados se criopreservaron para su almacenamiento en el Banco de Germoplasma y Tejidos de Especies Silvestres del MNCN, que funciona como biobanco de la especie y representa un «seguro genético».

Los ovarios de las hembras se rescataron a través de los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, con la coordinación de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Este material se transportó refrigerado al laboratorio para obtener la maduración de los ovocitos en condiciones controladas.

La época del año

María Jesús Sánchez Calabuig, profesora de la UCM y codirectora de la investigación, destaca que «encontramos que la época del año tenía un efecto importante en la obtención de embriones». El equipo tuvo más éxito cuando los ovarios se recuperaban en otoño e invierno, coincidiendo con la época en la que se reproducen los linces.

No obstante, la experta reconoce que el éxito obtenido «dista de ser ideal, ya que es menor al que obtenemos con gatos domésticos, la especie que utilizamos como modelo». Entre los factores que inciden en los resultados, los autores señalan el tiempo que transcurre hasta que las hembras accidentadas son localizadas.

Ana Muñoz Maceda, investigadora predoctoral en la UCM y autora principal del trabajo, señala que los embriones generados fueron criopreservados mediante vitrificación y están almacenados en el biobanco del lince ibérico. «Ahora necesitamos desarrollar métodos para transferir estos embriones a hembras receptoras, lo cual contribuirá sin duda a potenciar la diversidad genética de esta especie», apunta.

Métodos alternativos

Para solventar las limitaciones actuales, el equipo plantea recurrir a métodos alternativos para obtener los ovocitos de forma más efectiva. Andrea Priego González, investigadora predoctoral en la UCM, subraya que «será necesario encontrar el método menos invasivo posible y asegurar la máxima recuperación de ovocitos que nos sirvan para la fecundación in vitro».

Este trabajo demuestra que es posible producir embriones del lince ibérico en el laboratorio a partir de ovarios obtenidos post mortem y esperma criopreservado. Los avances abren la puerta a la recuperación de la diversidad genética de ejemplares que fallezcan prematuramente sin dejar descendencia.

Futuro prometedor

También permitirán planificar apareamientos de individuos distantes en el espacio, pertenecientes a diferentes poblaciones, o distantes en el tiempo, es decir, que pertenezcan a diferentes generaciones. Esto mejorará las estrategias destinadas a impulsar la diversidad genética de la especie y, en algunos casos, a rescatar genotipos de interés.

«Nuestros resultados, si bien iniciales y aún mejorables, confirman que la biotecnología reproductiva puede convertirse en una herramienta clave para complementar los esfuerzos de conservación y asegurar la sostenibilidad genética a largo plazo del lince ibérico», concluye Sánchez Calabuig. El proyecto ha sido financiado por la Comunidad de Madrid, el MITECO, el Ministerio de Ciencia y el CSIC.