Locura en este pueblo de Huelva por la llegada del supermercado más querido de Andalucía

El pasado viernes 27 de febrero abrió sus puertas el primer supermercado de El Jamón en La Monacilla, en el término municipal de Aljaraque, a menos de diez minutos de Huelva capital. Y con esta llegada de la cadena andaluza, se ha generado una notable expectación ya que dicha zona residencial, no contaba hasta ahora con un establecimiento de estas características dentro del propio entorno.

Ubicado en la Avenida de Montes de León, en el Centro Comercial La Monacilla, el nuevo supermercado de El Jamón en Huelva, cuenta con una superficie de 550 metros cuadrados y abre de lunes a sábado en horario de 9:00 a 21:30. Desde la inauguración, el flujo de clientes ha sido constante. La apertura supone un paso más en la expansión del Grupo El Jamón en la provincia de Huelva y refuerza su presencia en Aljaraque, donde ya operaba con otros dos establecimientos.

Llega a Huelva el supermercado más querido de Andalucía

El nuevo supermercado de El Jamón que ha abierto en Huelva dispone de tres cajas de atención al público y ha supuesto la creación de 20 puestos de trabajo. La plantilla está formada por profesionales especializados en frutería, carnicería, charcutería y pescadería, una de las señas de identidad de la cadena andaluza.

Como viene siendo habitual en cada inauguración de la marca, los primeros clientes fueron obsequiados con una bolsa de productos El Jamón, un gesto comercial que ya se ha convertido en tradición en cada nueva apertura del grupo. Además, los compradores pueden utilizar el aparcamiento del propio centro comercial, un detalle que facilita el acceso en una zona donde el vehículo privado es habitual.

Servicio al corte, producto andaluz y comida preparada

El supermercado mantiene el modelo que ha consolidado a la enseña en Andalucía y que de hecho lo ha convertido en uno de los más queridos de los andaluces, ya que mezcla primeras marcas, con productos que son de marca propia, con especial protagonismo para las secciones de frescos.

La tienda cuenta con carnicería y charcutería al corte, con carnes premium y proveedores nacionales; frutería con frutas y verduras, en su mayoría procedentes de productores andaluces; y pescadería con producto de lonjas de la costa. A ello se suma marisco a granel, horno de pan, bodega y sección de bazar. Uno de los espacios que más interés genera es el servicio de comida preparada «Buen Provecho», en el que podemos encontrar platos listos para consumir, una fórmula que gana peso en el sector del gran consumo. También incorpora máquina de zumo recién exprimido, una tendencia cada vez más habitual en este tipo de superficies.

Los vecinos de La Monacilla disponen además del servicio de tienda online, con entrega a domicilio y posibilidad de elegir franja horaria. El envío es gratuito en compras superiores a 50 euros.

Refuerzo en Aljaraque y crecimiento en la provincia

Con esta apertura, El Jamón amplía su presencia en el término municipal de Aljaraque, donde ya contaba con un establecimiento en la calle Juan Carlos I y otro en Bellavista, en la Avenida de los Príncipes.

La llegada a La Monacilla cubre una zona residencial y deportiva en expansión, donde la demanda de servicios de proximidad ha ido aumentando en los últimos años. Para el grupo, supone consolidar su posicionamiento en el entorno de Huelva capital. En total, el Grupo Empresarial El Jamón suma ya 367 supermercados repartidos por Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén.

El Jamón lidera el dinamismo del sector en 2026

La apertura en La Monacilla se produce en un contexto de crecimiento para la compañía. Según datos sectoriales difundidos en medios especializados, Grupo El Jamón se situó como el distribuidor alimentario más dinámico de España durante el mes de enero de 2026.

El grupo contabilizó once aperturas en ese periodo, encabezando el ranking del sector del gran consumo. Es cierto que diez de esas operaciones corresponden a cambios de enseña tras la adquisición de tiendas de Supermercados Piedra el pasado mes de septiembre, pero el resultado confirma la intensidad de su estrategia de expansión. El indicador de dinamismo no sólo mide nuevas tiendas desde cero, sino también conversiones, adhesiones y rebranding de establecimientos ya operativos. En ese escenario, El Jamón se colocó por delante de otras grandes cadenas nacionales.

A cierre de enero de 2026, España contaba con 26.247 establecimientos de gran consumo y una superficie comercial de 15,60 millones de metros cuadrados, con un saldo neto positivo de 677 puntos de venta respecto al año anterior. Un contexto de crecimiento en el que los operadores regionales están ganando peso.

En definitiva, y al margen de cifras y rankings, la apertura en La Monacilla responde a una demanda concreta, que es la de contar con un supermercado completo en el propio entorno residencial. Poder hacer la compra diaria sin desplazarse a Huelva capital o a otras zonas del municipio supone un cambio práctico para muchos vecinos. El Jamón aterriza así en una de las áreas residenciales más consolidadas de Aljaraque en un momento en el que el grupo refuerza su posición en Andalucía.