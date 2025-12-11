Comunicado oficial de Netflix tras la compra de HBO Max: así te va a afectar

Hace ya prácticamente una semana, Netflix anunció uno de los mayores movimientos comerciales en la historia del entretenimiento: la compra de HBO Max y en conjunto de su empresa matriz, Warner Bros. Una adquisición que levanta ampollas y cierta inquietud en el ecosistema de Hollywood. ¿Ya no habrá más estrenos en cines por parte de la major comprada? ¿todo este nuevo contenido se alojará dentro de la «gran N roja»? Ante lo complejo de la situación, la marca dirigida por Ted Sarandos y Peter Craig ha tenido que armar una comunicación para explicar el camino de esta unión y de paso, silenciar todos los rumores agoreros cuyo argumento principal del rechazo al acuerdo se resumía en el pronóstico lapidario de la muerte del séptimo arte.

No obstante y a pesar de tener un acuerdo cerrado, Netflix todavía tiene que abordar dos complicadas circunstancias para formalizar al 100% la compra de HBO y su conglomerado. La primera de ellas será la de evitar las leyes antimonipolio de Estados Unidos. La segunda, surgida hace algunos días, pasa por la OPA hostil de Paramount Pictures. Compañía que quiere convencer a los accionistas de Warner Bros de la superioridad de su oferta respecto a la de la líder del streaming. Independientemente de estas disconformidades, todo parece indicar que finalmente Netflix se saldrá con la suya, causando un gran terremoto de propiedades intelectuales que le permitirán mirar de tú a tú a otros grandes estudios como Disney o Universal Pictures. Por el momento, aunque la operación se presenta como una especie de caja de Pandora del audiovisual, el terminal le ha aclarado a sus suscriptores en un comunicado que por el momento, no habrá cambios sustanciales en la suscripción actual que manejen sus clientes.

Netflix compra HBO: el comunicado

Netflix ha ejecutado la compra de HBO, pero hasta que no se avance en la aprobación total de una operación que ha costado 82.700 millones de dólares, el público de ambos sellos pueden permanecer tranquilos. Netflix y HBO seguirán funcionando como hasta ahora. Parte del correo enviado por la empresa a los usuarios así lo demuestra:

«Por el momento, no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo, incluidas las aprobaciones por parte de los organismos reguladores y de los accionistas», reza el mensaje Netflix.

El estudio termina la misiva escribiendo que se pondrán de nuevo en contacto con sus clientes, cuando puedan ofrecer «más información que compartir». El mensaje fue enviado el pasado lunes y obvia la oferta agresiva de Paramount, explicando que las IP de Warner Bros., HBO Max y HBO pasarán en el futuro a integrarse progresivamente en su catálogo global. La compra determinará tarde o temprano, una correspondiente subida en la tarifa de precios que por el momento Netflix no se plantea abordar.

Unas propiedades intelectuales para gobernarlos a todos

De por sí, Netflix ya era la líder de un mercado extremadamente competitivo. Pero si la compra de Warner adquiere un cariz real, la empresa concentraría toda una serie de propiedades intelectuales sin rival; Friends, Harry Potter, Juego de Tronos o todo el universo de DC.

Esa incertidumbre sacude sobre todo a todos esos proyectos ya iniciados y de largo recorrido. ¿Qué querrá hacer Netflix con el universo de superhéroes de Detective Cómics? ¿Seguirá teniendo la ambición de generar una serie con una temporada por cada libro de Harry Potter?

En lo que concierne a la exhibición en salas, lo más probable es que los estrenos de Warner sigan pasando por el patio de butacas. Eso sí, con ventanas de proyección mucho más cortas, que busquen esa sensación de «momento evento» que no puedes perderte.