Es el estreno más importante del fin de semana: adapta un libro superventas con Sydney Sweeney de protagonista

El comienzo del 2026 ha traído incontables nuevos propósitos, pero también las correspondientes novedades para con la cartelera del presente fin de semana. Una ventana del mercado de la exhibición en la que no se da una gran variedad de títulos, con opciones comerciales patrias a la altura de Rondallas o Abuela tremenda. No obstante, el estreno estrella de verdad está liderado por una Sydney Sweeney dispuesta a arrasar en la taquilla gracias a la adaptación del último libro superventas de moda: La asistenta.

Tras encadenar varias decepciones dentro de la cartelera, como Madame Web, Edén o Christy, su exigua aspiración a las estatuillas doradas, Sweeney vuelve a recuperar su estatus de estrella con la versión cinematográfica de la novela homónima de Freida McFadden. La película llegó a los cines estadounidenses el pasado 19 de diciembre y ahora, su entrada al patio de butacas europeo promete llevar al siguiente nivel, sus cifras en el box office. Por el momento, el estreno de Sydney Sweeney va en buen camino, ya que con un presupuesto de 35 millones de dólares, La asistenta ya ha logrado alcanzar el punto de equilibrio necesario para Lionsgate. La cinta dirigida por Paul Feig ha recaudado ya unos 72 millones y según los expertos, sus resultados finales rondarían los 100 millones. Resultados propicios para el desarrollo de futuras secuelas de la saga literaria, pues la propiedad intelectual de McFadden tiene publicadas otras dos novelas más; El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila. Aparte del spin-off, La boda de la asistenta. Pero ¿de qué trata realmente este thriller psicológico? ¿Quién acompaña a Sweeney en el reparto? ¿qué dice la crítica internacional de ella?

El estreno más importante: Sydney Sweeney protagoniza ‘La asistenta’

Adaptada al terreno del libreto por la guionista Rebecca Sonnenshine, La asistenta nos pone en la piel de Millie Calloway, una joven con un pasado complejo que comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. Sin embargo, a medida que se adentra en la vida de esta idílica familia, comienza a descubrir sus más oscuros secretos. ¿Será demasiado tarde para conseguir sobrevivir?

El estreno de Sydney Sweeney, viene acompañado de otras caras relevantes en el panorama actoral, convirtiendo a La asistenta en un reclamo popular dentro del cine mainstream. Ahí está la nominada al Oscar, Amanda Seyfried, quien interpreta a la aparentemente perfecta, Nina Winchester. Completando el casting secundario, encontramos a Brandon Sklenar (1923), Michele Morrone (365 días), Elizabeth Perkins (Big), Megan Ferguson (Los principios del cuidado) y Ellen Tamaki (Embrujadas).

La validación de la crítica: «Salvaje y divertida»

Además de su recompensa económica, en general la crítica internacional ha validado positivamente el trabajo de Feig y de su equipo. Según detallan diversos medios, La asistenta es un ejercicio audiovisual sin pretensiones, enfocado al puro entretenimiento y en definitiva, a la diversión más salvaje de un argumento trillado que expresa sus virtudes sin ningún tipo de complejo.

En este instante, el largometraje cuenta con un 74% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Está disponible en la cartelera española desde el pasado 1 de enero.