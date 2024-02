La crítica lo confirma: ‘Madame Web’ es un auténtico desastre

No sorprende a nadie. El cine de superhéroes no se puede aupar ya únicamente en rostros mediáticos para funcionar en la taquilla. Circunstancia que el año pasado vivieron Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, The Marvels o The Flash. Madame Web, el último título de Sony Pictures sobre los personajes del ecosistema de Spider-Man, está siendo un auténtico desastre para la prensa especializada.

Dirigida por S.J. Clarkson (Jessica Jones) y protagonizada por Dakota Johnson, Madame Web cuenta la historia de una paramédica que desarrolla habilidades clarividentes, mientras reúne a un grupo de mujeres con poderosas habilidades que podrían cambiar el futuro. Eso sí, para ello tendrán que sobrevivir a un terrible presente lleno de enemigos. Esta es la cuarta película de la empresa nipona sobre el universo que rodea a Peter Parker, si contamos las dos entregas de Venom y Morbius. Ninguna de ellas ha convencido a la crítica, pero por lo que parece, la historia de la vidente se está llevando la palma al ser descrita como “un desastre malo y vergonzoso”.

Principales críticas de ‘Madame Web’

Los medios internacionales han sido los primeros en pronunciarse hace algunas horas y de momento, la única que “parece salvarse” es Johnson. La actriz escapa de la mayoría de los improperios que los periodistas están pronunciando sobre el trabajo de Clarkson, gracias principalmente a su carisma. Madame Web llega sólo dos meses después de la catástrofe de la taquilla que fue la secuela espiritual de Capitana Marvel y según los indicadores, su recaudación podría ser peor incluso que la de la cinta protagonizada por Brie Larson.

Uno de los primeros portales en “lanzar sus cuchillos” ha sido IndieWire, quien no ha reparado en eufemismos a la hora de describir la sensación provocada por la película: “Desde su falta de apuestas hasta su ausencia de estilo, y desde su ridículo CGI hasta su palpable malestar con los ritmos y tropos de su género, Madame Web es una película de superhéroes que parece haber sido hecha por y para personas que nunca han visto una película moderna de superhéroes”.

En USA Today han sido más pragmáticos y se puede resumir su análisis con la frase “la peor película de superhéroes desde Morbius. Después, 3C Films la describe como “un desastre vergonzoso” e IGN asegura que “fracasa como inicio único y de franquicia”. Por último, en este breve repaso, Collider sentencia: “Madame Web no tiene ninguna de las risas o emociones que el público en general busca en las películas de superhéroes. Al igual que Morbius de hace dos años, es una pálida imitación de las películas de cómics del pasado”.

Un desastre que se veía venir

Al igual que ya avisamos con The Marvels, Madame Web corría un serio riesgo de convertirse al menos, en otro desastre de la crítica. Todavía es algo pronto para saber si esta se traducirá en un descalabro económico, pero a diferencia de la cinta de Disney, la historia de estas superheroínas no ha costado 220 millones de dólares. El filme de Sony parte con 80 millones de presupuesto, con lo que con los rostros tan reconocidos de su reparto, podría llegar a funcionar en la taquilla, cubriendo la inversión e incluso, generando beneficios.

Su desempeño narrativo en cambio, se veía venir. Para empezar, porque la directora no tenía ningún tipo de experiencia asumiendo la realización de un proyecto tan grande, seguido de que el rol protagonista no es conocido entre el gran público. De esta forma y sin apoyarse en algún superhéroe secundario que genere cierto interés, Madame Web no las tiene todas consigo para ser un reclamo, más allá de lo atractivo que pueda ser para la taquilla una producción protagonizada por Dakota Johnson. Eso sí, a pesar de su condición de ‘celebrity’, hay que recordar que la hija de Melanie Griffith no protagoniza un filme comercial desde el 2018 cuando estrenó Cincuenta sombras liberadas.

Más allá de las condiciones propias de su idiosincrasia, algunas noticias en torno a Johnson como el disgusto por tener que rodar con cromas azules ya hacía intuir que la actriz no estaba del todo cómoda con cómo se había gestionado la producción. Acompañando a la protagonista tenemos a Sydney Sweeney, Cleste O’Connor, Isabela merced, Tahar Rahim, Adam Scott y Emma Roberts.

No es la única película de superhéroes que Sony estrenará este año, ya que Kraven el Cazador llegará a los cines el próximo 30 de agosto. Madame Web está disponible desde hoy mismo en las salas de cine españolas ¿Conseguirá obtener una buena recaudación aprovechando el Día de San Valentín?