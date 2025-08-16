Dazn supera los beneficios de Netflix en España y le iguala en ingresos

Dazn, la plataforma de streaming de deportes británica, ha disparado sus beneficios en 2023 -depositados en el Registro Mercantil esta semana- hasta los 12,8 millones de euros en España, por lo que supera el resultado neto de Netflix en España ese año, que ascendieron a 10,6 millones. La firma no detalla su número de suscriptores.

La compañía señala en su informe que las cifras son «positivas tomando en consideración la alta competitividad y madurez del sector en el que ejerce su actividad». Dazn ofrece en España la liga de fútbol, que ha comenzado este viernes, ligas europeas, el campeonato de fórmula 1 y Moto GP, y decenas de otros deportes como el boxeo.

Dazn se convierte así en la plataforma de streaming que más beneficios obtiene en España -Amazon no da datos de sus resultados netos- superando al gigante Netflix, líder de las plataformas de streaming a nivel mundial.

La plataforma británica también elevó sus ingresos en 2023 en España de forma importante. Cerró ese año con 690,3 millones de facturación, duplicando la cifra obtenida un año antes: en 2022 se quedó en 339 millones de euros.

Dazn ha rozado el sorpasso también en ingresos a Netflix ese año. La plataforma norteamericana registró unos ingresos de 690,6 millones, poco más que Dazn. El incremento en la facturación es de un 5%, frente al 100% de Dazn. En 2023 fue cuando Netflix puso fin a las cuentas compartidas en España, lo que pudo lastrar sus ingresos.

Dazn pagó 4,4 millones por el Impuesto de Sociedades en España y cerró el ejercicio con una plantilla de 148 personas, menos de las 165 que tenía en 2022.

Además, la firma incluye en sus cuentas anuales 201,3 millones de euros correspondientes a ingresos anticipados derivados de «las suscripciones y las ventas de contratos de distribución de derechos, cobrados y cuyo servicio se extiende durante un periodo de tiempo», y que se contabilizan en la cuenta de resultados paralelamente a la duración de los contratos con los clientes.

Dazn, que inició su negocio en España en 2019, realizó un esfuerzo en comprar derechos deportivos en 2022 -consiguió los derechos de explotación de cinco partidos de la la liga española hasta 2027, que compartió con Telefónica-. En ese momento el consejero delegado de la compañía era Bosco Aranguren, que dejó la firma en enero de este año para emprender otros proyectos. En su lugar, Dazn ha nombrado a Óscar Vilda, ex consejero delegado de Finetwork.

En una entrevista en junio en Expansión, Vilda se quejó de la piratería y de su impacto en la rentabilidad de los derechos deportivos, pero aseguró que seguirían invirtiendo en su compra. Vilda anunció que acudirían a los próximos concursos para la emisión de los partidos de la Champions y de la liga española.

Telefónica se ha convertido en su gran rival para conseguir esos derechos, que ha desbancado a Mediapro. La operadora española está inmersa también en un proceso para ganar clientes o retener a los que ya tiene con el fútbol, ante el empuje de Dazn. Para esta temporada ha comunicado a sus clientes que tendrán, además de un partido de liga y otro de Champions por jornada en abierto, la Segunda División incluida en su oferta sin subida de precios.