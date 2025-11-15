Horario del Miami Dolphins – Washington Commanders: fecha y dónde ver por TV en directo gratis el partido de la NFL en el Bernabéu

Uno de los momentos más esperados del año llega con el partido de la NFL que se disputará en el Santiago Bernabéu. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders protagonizarán un espectáculo que será seguido alrededor de todo el planeta, ya que el fútbol americano es uno de los deportes más seguidos y se trata de un gran hito para nuestro país y también para la capital de España.

Cuándo juega se juega el partido de la NFL en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger un hito histórico como es este partido de la NFL Miami Dolphins – Washington Commanders que está englobado en la gira europea que ha hecho el campeonato de fútbol americano. Los aficionados a este deporte están deseando que el encuentro arranque en la casa del Real Madrid y el espectáculo estará asegurado, ya no sólo por lo que se vea sobre el terreno de juego, sino también por la actuación del descanso, que correrá a cargo de Bizarrap y Daddy Yankee.

Horario del Miami Dolphins – Washington Commanders: el partido de la NFL en el Bernabéu

La NFL ha programado este emocionante Miami Dolphins – Washington Commanders de fútbol americano para este domingo 16 de noviembre. Todo arrancará a las 15:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en los aledaños del Santiago Bernabéu. Hay que recordar que en primer lugar, antes del arranque del partidazo, se cantará el himno de Estados Unidos en Concha Espina.

Dónde ver el Miami Dolphins vs Washington Commanders en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir la NFL en exclusiva en nuestro país fue Dazn. Esto significa que el Miami Dolphins – Washington Commanders de fútbol americano se podrá ver en directo por televisión a través de este canal de pago que está disponible en diferentes plataformas. Este evento histórico también se podrá ver gratis y en abierto mediante Cuatro, por lo que todos los amantes de este deporte podrán seguir todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu por TV.

Por otro lado, todos aquellos seguidores del fútbol americano que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el Miami Dolphins – Washington Commanders de la NFL que se juega en el Santiago Bernabéu podrán hacerlo mediante las aplicaciones de Dazn y Mediaset Infinity. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes sus páginas webs para que puedan acceder mediante un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en este evento histórico para nuestro país que es la celebración de un partido de la NFL como el Miami Dolphins – Washington Commanders. Estaremos en la previa con una cobertura especial y también durante este choque que se disputa en el Santiago Bernabéu, compartiendo todo lo que ocurra con nuestros lectores.

Dónde escuchar por radio en directo el partido de la NFL del Santiago Bernabéu

Todos los aficionados que quieran disfrutar del Miami Dolphins – Washington Commanders de la NFL que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online el choque que se disputa en el Santiago Bernabéu podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el feudo madridista para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el partidazo de fútbol americano.

Dónde se juega el partido de la NFL en España y quién actúa en el descanso

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario que acoja por primera vez en la historia un partido de la NFL en España. Este campo que se inauguró en 1947 y que tendrá un lleno absoluto con su aforo de 80.000 personas es el estadio donde se jugará este Miami Dolphins – Washington Commanders apasionante que tenemos por delante.

Todo arrancará en el Santiago Bernabéu con la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid tocando el himno nacional de España, mientras que instantes después será Karina Pasian la que interprete el de Estados Unidos. El Miami Dolphins – Washington Commanders comenzará y en el intermedio llegará uno de los momentos más esperados, ya que el conocido Bizarrap y el artista mundial Daddy Yankee actuarán en el descanso de este partidazo de la NFL.