Así es la colección exclusiva de camisetas del Real Madrid que ha lanzado la NFL

La NFL aterriza en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha prestado su estadio para que se celebre el primer partido de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo en España. Miami Dolphins y Washington Commanders serán los equipos que protagonicen este partidazo. Dos campeones de la Super Bowl se verán las caras en un escenario icónico. Y la NFL ha querido crear una colección de camisetas especiales del Real Madrid para la ocasión.

Este martes, durante el NFL Media Summit Madrid, la organización expuso la colección oficial de camisetas del Real Madrid que ha hecho NFL para este encuentro. Están inspiradas en el icónico estilo del fútbol americano. Cada pieza combina la grandeza del Real Madrid con la estética inconfundible de la NFL. Las elásticas de juego cuestan 90 euros y se pueden comprar tanto en la tienda online del Real Madrid como en el Santiago Bernabéu, donde se instalará el NFL Fan Shop del 14 al 16 de noviembre.

La tienda oficial estará situada en la puerta 30 del estadio Santiago Bernabéu, en Avenida de Concha Espina, 1. De esta manera, el Real Madrid está presente en la NFL y no sólo por jugarse este partido histórico en su estadio. Los blancos han estado muy involucrados en la organización de este encuentro. Será la primera vez que la mejor liga de fútbol americano del mundo desembarque en España, y lo harán en un escenario ideal para la ocasión.

La NFL ha llegado a España para quedarse. La colección de camisetas del Real Madrid y de la ciudad de Madrid no son más que otra prueba de que quieren asentarse en el país. Además, han nombrado a Rafael de los Santos como Director de NFL España hace poco más de un mes y planean abrir una oficina en Madrid. Así que el Miami Dolphins vs Washington Commanders podría quedar en el futuro como el primer partido de muchos de la NFL en España.