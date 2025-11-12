Cuándo es el partido de la NFL en el Bernabéu: fecha y horario del Miami Dolphins – Washington Commanders

La NFL aterriza en España por primera vez en su historia este fin de semana, y lo hará en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto madrileño será el escenario de una cita sin precedentes del deporte rey estadounidense en nuestro país. La liga de fútbol americano comenzó su expansión internacional hace dos décadas, con la disputa de un Cardinals-49ers en Ciudad de México. Desde aquel partido, la NFL ha vivido una gran expansión fuera de las fronteras de Estados Unidos, y más concretamente en suelo europeo. El NFL Madrid Game 2025 será el partido número 52 que se dispute en el Viejo Continente.

El recinto que acoge los encuentros como local del Real Madrid es la sede del último partido de la NFL que se disputará en el extranjero en este 2025. Será el séptimo duelo de la gira internacional de la liga estadounidense este año, y el sexto en Europa. Tras su paso por Dublín, un triplete de encuentros en Londres y una parada previa en Berlín; la NFL finaliza su recorrido europeo en Madrid. El Santiago Bernabéu ultima las medidas de seguridad para la disputa del partido.

Qué equipos de la NFL juegan en el Bernabéu

Miami Dolphins y Washington Commanders son los equipos que disputarán el primer partido de la historia de la NFL en suelo español. Ambos conjuntos llegan con un balance de tres victorias y siete derrotas tras diez encuentros disputados. El equipo de Washington, tres veces campeón de la NFL y dos de la Super Bowl, prepara el partido en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Los Dolphins, por su parte, llegan a la capital española tras cortar una racha de siete derrotas al hilo el pasado fin de semana ante los Bills.

Cuando se juega la NFL en el Bernabéu

Habrá que esperar hasta el domingo 16 de noviembre para el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Los aficionados a la NFL en España, que han crecido de manera exponencial en los últimos años, pondrán fin a una larga espera de dos décadas. Desde que comenzó la expansión internacional de la liga, otra capital europea como Londres ha acogido un total de 42 partidos. Madrid se convertirá en la sexta ciudad europea en albergar un partido de liga regular de la NFL.

A qué hora empieza el partido de la NFL en el Bernabéu

El NFL Madrid Game 2025 abrirá la jornada dominical de la liga estadounidense a las 15:30 horas de la España peninsular. Se recomienda acudir con antelación a la cita para evitar aglomeraciones en los controles de acceso al Santiago Bernabéu, al que no se podrá acudir con bolsas no transparentes ni tampoco con aquellas que sobrepasen los 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros de medida.

Quién actúa en el descanso de la NFL en el Bernabéu

Los asistentes al duelo entre Washington Commanders y Miami Dolphins vivirán una experiencia similar a la de una Super Bowl. En el descanso del partido actuará al artista puertorriqueño Daddy Yankee junto al productor argentino Bizarrap. Ambos presentarán su última colaboración, la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, estrenada la pasada semana. También tocarán otras canciones de su repertorio en un show que devolverá la música al Santiago Bernabéu.

Cuánto cuestan las entradas para ver la NFL en Madrid

Pese a estar cerca de colgar el cartel de «no hay billetes», todavía existe la posibilidad de adquirir una entrada para el estreno de la NFL en España. Con capacidad para 85.000 espectadores, el Santiago Bernabéu se prepara para una gran afluencia de público. Las localidades aún disponibles cuentan con un precio que oscila entre los 92 y 110 euros por persona.