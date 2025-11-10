Valdebebas será la sede de los Washington Commanders para preparar el partido de la NFL en el Bernabéu

Los Washington Commanders entrenarán en Valdebebas. Después de que los Miami Dolphins escogieran el Metropolitano como sede para sus entrenamientos antes del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, los Commanders han escogido la Ciudad Deportiva del Real Madrid como sede para sus entrenamientos durante esta semana. Los dos equipos llegarán a la capital de España este martes y comenzarán a preparar este encuentro que supondrá un hito histórico.

Será el primer partido de la historia de la NFL en territorio español, y lo harán en uno de los mejores escenarios del mundo: el Santiago Bernabéu. La sede es inmejorable. Con este choque, España se pone en el mapa de los partidos internacionales de la NFL. Los Dolphins actuarán como equipo designado para este encuentro, mientras que los Commanders lo harán como visitantes. Ambas franquicias llegan a Madrid con un balance de tres victorias y siete derrotas.

Como equipo designado, los de Miami tenían preferencia a la hora de elegir dónde entrenar. Según ha podido saber este periódico, la primera opción de los Dolphins era Valdebebas, pero el Real Madrid no le podía dar lo que exigían. Necesitaban cuatro campos en exclusividad para entrenar del 12 al 15 de noviembre y el club no podía cederles tantos tanto tiempo. Fue entonces cuando tomaron la decisión de hablar con el Atlético, siempre con el permiso del Madrid, e irse al Metropolitano durante esos días.

Después de esa decisión, los Commanders llamaron al Real Madrid para poder ejercitarse allí. Los de Washington se adaptarán al espacio que les ceda el club blanco para preparar su partido del próximo domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Valdebebas acogerá al conjunto que ejercerá como visitante durante los días previos al primer partido de la NFL en España.

El Bernabéu se viste de gala

Ya ha comenzado la cuenta atrás para ver el Miami Dolphins-Washington Commanders de la NFL en el Santiago Bernabéu. Los dos equipos aterrizarán en la capital de España este martes. Y el estadio madridista ya se está preparando para recibirlos por todo lo alto. Esta semana han comenzado los trabajos de adaptación del estadio del Real Madrid para el encuentro de la mejor liga de fútbol americano del mundo.

El Santiago Bernabéu se pondrá sus mejores galas y se llenará hasta la bandera para recibir a Dolphins y Commanders. El partido será el próximo domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas. En los alrededores del estadio ya se pueden ver cosas de la NFL, pero todavía no está todo listo. Cabe recordar que cada equipo estará situado en una banda diferente del campo, ya que cuentan con 53 jugadores en plantilla pero sólo 45 pueden estar en activo durante un encuentro.