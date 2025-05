La NFL pone fecha para anunciar al rival de los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu

La NFL ha comunicado este jueves que el próximo 13 de mayo se anunciará el rival de los Miami Dolphins para el partido que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu correspondiente a la temporada 2025. Además del contrincante de Dolphins, ese mismo día la liga anunciará la fecha y los equipos involucrados en los seis partidos de temporada regular que se han programado para este año.

Los equipos y sedes confirmadas hasta el momento son Londres con tres juegos, dos en el Tottenham Hotspur Stadium, en el que serán locales Cleveland Browns y New York Jets. Y Jacksonville Jaguars jugará en el estadio de Wembley. En el estadio Olímpico de Berlín, Indianapolis Colts espera rival, como Pittsburgh Steelers, que jugará en el Croke Park de Dublín.

Angeles Chargers espera a su rival para el choque que se efectuará en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, país que por segundo año consecutivo tendrá un juego de campaña regular. El anuncio se hará durante la transmisión del programa Good Morning Football de NFL Network. La NFL ha organizado 55 partidos de la temporada regular fuera de Estados Unidos.

En 2005, el Estadio Azteca de Ciudad de México inauguró esta serie internacional con un partido en el que Arizona Cardinals venció por 31-14 a San Francisco 49ers ante 103.467 espectadores, récord de asistencia para un juego de este tipo.

Con 39 partidos, Londres es la ciudad con la mayor cantidad de partidos de temporada regular fuera de las fronteras estadounidenses. El año pasado, Brasil se convirtió en el primer país sudamericano en albergar un partido de este tipo y este año Madrid y Dublín tendrán su primer duelo de temporada de la NFL en su historia. El resto del calendario de la campaña 2025 se anunciará el miércoles 14 de mayo.

Posibles rivales de los Miami Dolphins

Los Miami Dolphins serán el designated team (equipo local) en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Eso fue lo que se anunció el pasado viernes en el acto celebrado en el estadio madridista. Ahora sólo falta por conocer quién será el rival del conjunto de Florida y la fecha exacta del partido. Esto no se sabrá hasta que no se sortee el calendario, que lo hará una vez finalizada la presente temporada. Sin embargo, sí que se puede reducir el número de candidatos.

Aunque todavía no se ha sorteado el calendario, los Miami Dolphins sí que saben a qué equipos tendrán que recibir en el Hard Rock Stadium el próximo curso. La NFL ha desvelado los rivales de cada uno de los equipos y la cosa se reduce a estos nueve equipos, que será los que visiten Miami: Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Tampa Bay Bucaneers, New England Patriots, Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers, New York Jets, New Orleans Saints y Washington Commanders.