Oficial: Miami Dolphins jugará contra los Washington Commanders el 16 de noviembre en el Bernabéu

Los Miami Dolphins ya conoce a su rival y la fecha para el partido internacional de la NFL en el Santiago Bernabéu. La Liga Nacional de Fútbol Americano ha hecho oficial este miércoles el calendario completo y las fechas de los partidos internacionales. El próximo 16 de noviembre de 2025 a las 15:30 horas, el equipo de Florida se medirá a los Washington Commanders, en el que será el primer partido de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo en España. Las entradas saldrán a la venta este verano.

Este camino arrancó el 9 de febrero de 2024, justo antes de la Super Bowl de ese año entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, cuando la NFL y el Real Madrid anunciaban que en 2025 se jugaría un partido de la liga de fútbol americano en el Santiago Bernabéu. Era un momento histórico, porque por primera vez la NFL desembarcará en España para disputar un partido internacional y elegía el estadio del Real Madrid como sede para este evento.

Lo siguiente era saber quién sería el designated team (el equipo local) para dicho encuentro. Miami Dolphins y Chicago Bears eran los dos equipos con posibilidades de ser elegidos, ya que son las dos franquicias que tienen derechos en España. Recientemente, se han unido a ellos los Chiefs de Patrick Mahomes. El 17 de enero de este 2025 se desveló que los Dolphins actuarían como locales en el partido del Santiago Bernabéu, y tan sólo faltaba conocer quién sería su rival.

For the first time ever… an NFL game in Madrid, Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/kDuNy9csg9

— NFL (@NFL) May 13, 2025