Los posibles rivales y fechas del partido de la NFL de los Miami Dolphins en el Bernabéu

Los Miami Dolphins serán el designated team (equipo local) en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Eso fue lo que se anunció el pasado viernes en el acto celebrado en el estadio madridista. Ahora sólo falta por conocer quién será el rival del conjunto de Florida y la fecha exacta del partido. Esto no se sabrá hasta que no se sortee el calendario, que lo hará una vez finalizada la presente temporada. Sin embargo, sí que se puede reducir el número de candidatos.

Aunque todavía no se ha sorteado el calendario, los Miami Dolphins sí que saben a qué equipos tendrán que recibir en el Hard Rock Stadium el próximo curso. La NFL ha desvelado los rivales de cada uno de los equipos y la cosa se reduce a estos nueve equipos, que será los que visiten Miami: Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Tampa Bay Bucaneers, New England Patriots, Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers, New York Jets, New Orleans Saints y Washington Commanders.

Uno de estos nueve conjuntos será el rival de la franquicia de Miami en el Madrid Game del Santiago Bernabéu. El escenario no podía ser mejor para el primer partido de temporada regular de la NFL en España. «Para nosotros es un honor increíble jugar en el Bernabéu», reconocía Pri Shumate, vicepresidenta y directora de marketing de los Miami Dolphins a OKDIARIO tras la presentación de este duelo histórico.

Los de Miami eran junto con los Chicago Bears los favoritos para jugar este partido como locales, ya que son las dos franquicias de la NFL que poseen los derechos comerciales en España. Finalmente, los Dolphins han sido los elegidos. Su rival saldrá de uno de esos nueve conjuntos. Aunque es cierto que rara vez la NFL lleva fuera de sus fronteras un partido entre equipos de la misma división. Esto descartaría a Bills, Patriots y Jets, ya que los tres pertenecen a la AFC Este de la Conferencia Americana, lo que reduciría las posibilidades a seis: Ravens, Bucaneers, Bengals, Chargers, Saints y Commanders.

NFL en el parón de selecciones

En lo que respecta a las fechas del partido, también tendremos que seguir esperando. La NFL va dando detalles con cuentagotas, porque hasta que no termine la temporada no podrá concretarlo todo de manera definitiva. «Hay muchos anuncios que iremos haciendo en el futuro. El siguiente anuncio será el calendario de la NFL y ahí sabremos los equipos y las fechas. Tenemos que tener paciencia», comentó Brett Gosper, director de Europa y Asia-Pacífico de la liga de fútbol americano

No obstante, se rumorea que este partido se podría jugar durante las fechas FIFA, en uno de los parones de selecciones que tendrá lugar los siguientes fines de semana: 6-7 de septiembre, 11-12 de octubre y 15-16 de noviembre de 2025. La vicepresidenta de los Dolphins reconoció que van a estar haciendo actividades en España durante todo el año y hasta el mes de noviembre por el momento.

Estas fechas no son más que especulaciones, pero lo que está claro es que la NFL ha venido para quedarse. «Nuestra intención es mantener nuestra presencia en el mercado. Sería poco habitual para la NFL venir, jugar un partido e irse», explicaba Gosper en la presentación del Bernabéu. Como contó este periódico en su día, ambas partes firmaron un contrato multianual con la intención de que este encuentro sea el primero de muchos que se disputen en la capital de España. Además, la gran prueba de ello es la creación de NFL España, el nuevo perfil de la mejor liga de fútbol americano en redes sociales.