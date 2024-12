Vinicius revoluciona la NFL: así disfruta de sus vacaciones en un partido de los Miami Dolphins

Vinicius Junior ya está de vacaciones. El astro brasileño no estuvo presente en el último partido del año del Real Madrid por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, Carlo Ancelotti le concedió unos días libres anticipados. Este domingo, el 7 de Chamartín fue visto en un partido de la NFL (fútbol americano) en Florida. El carioca asistió al partido entre los Miami Dolphins y los 49ers de San Francisco. La cuenta del equipo local hizo saber la presencia del futbolista a través de un llamativo mensaje. «¡El mejor del mundo!», escribían los Dolphins en sus redes sociales.

El pasado martes, Vinicius recibió del trofeo The Best. El galardón, otorgado por la FIFA, designaba al mejor jugador del mundo. El carioca fue el claro ganador, no como en el Balón de Oro. En Brasil, los medios llegaron a calificar que el atacante no se llevó la tan deseada pelota dorada por un problema de «racismo».

24 horas después de haberse llevado el The Best, Vinicius volvía a demostrar que era el mejor del mundo. En la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca, el brasileño asistió a Kylian Mbappé y marcó un penalti. El 3-0 definitivo sentenció su decimocuarto trofeo con la elástica merengue.

Este curso, el canterano del Flamengo vuelve a demostrar que es una pieza crucial en el sistema de Carlo Ancelotti. Si una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda le frenó (se perdió cuatro partidos), el delantero recopila un total de 14 goles y 10 asistencias en 21 encuentros disputados esta temporada.

La temporada 2023-24 de Vinicius

La temporada pasada de Vinicius en números se resumen en 24 goles y 11 asistencias en los 39 partidos que disputó con el Real Madrid en todas las competiciones. Unos datos espectaculares que se acrecentaron al ver como lideró a los blancos en la Liga, pero, especialmente, en la Champions, donde fue absolutamente un líder y uno de los grandes culpables de que los hombres de Carlo Ancelotti levantaran el pasado 1 de junio en Wembley la Decimoquinta. Tampoco se debe olvidar la Supercopa de España, en la que hizo tres goles contra el Barcelona en la gran final. Y es que, su 2024 es simplemente espectacular.

Especialmente impresionante fue la eliminatoria de semifinales contra el Bayern. El brasileño hizo dos goles en la ida, pero sobre todo dio un recital en el partido de vuelta, donde hizo saltar por los aires a la zaga alemana. Joselu marcó los tantos, pero Vini fue el mejor jugador de un partido que, en principio, le iba a consagrar como el mejor jugador del planeta. «Lo que ha aportado en esta semifinal lo pueden hacer muy pocos jugadores. Queda por jugar una final y será protagonista. Lo que ha sido capaz de hacer en la ida y en la vuelta no es algo que se pueda ver muchas veces», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

No contento con eso, Vinicius también fue muy importante en la final de la Champions. El brasileño convirtió el segundo gol de los blancos en la victoria por 2-0 de los de Carlo Ancelottti ante el Borussia Dortmund. Esa noche, Vini ganó su segunda Champions y, como hizo en la primera, en la disputada en París en 2022 contra el Liverpool, también vio portería. En aquella ocasión hizo la diana que dio el título y en esta cerró la final y encargó la Decimoquinta.