Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el partido de la NFL del Bernabéu

Bizarrap y Daddy Yankee serán los encargados de animar el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Los dos artistas serán los que actúen en el half time show del partido que disputarán el próximo 16 de noviembre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Interpretarán su nuevo lanzamiento, llamado BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Tras sus recientes éxitos junto a artistas como Shakira, Rauw Alejandro o Quevedo, Bizarrap se ha convertido en uno de los diez músicos más escuchados del mundo. Además, es el primer artista argentino en colocar tres canciones en el número uno del Global Chart, con 27 temas entre las 200 más populares del planeta.

Conocido por su serie viral en YouTube BZRP Music Sessions, Bizarrap colabora con distintos artistas para crear temas urbanos en directo desde su estudio. Recientemente, el productor ha trabajado junto al Rey del Reguetón, Daddy Yankee, en una nueva canción que interpretarán por primera vez en el partido de Madrid: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Por su parte, Daddy Yankee es uno de los artistas latinos más influyentes de la historia. Se le considera uno de los padres del reguetón, género del que fue pionero en la primera década de este siglo con temas como La Gasolina, entre otros grandes éxitos. Tras unos años alejado de los escenarios, vuelve para cantar en el Santiago Bernabéu en el partido de la NFL en España.

«Poder actuar en el Halftime Show del primer partido de la NFL en España es un gran honor», aseguró Bizarrap. «Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento».

El espectáculo incluirá algunos de los mayores éxitos de Bizarrap y rendirá homenaje a sus sesiones más emblemáticas. Será la primera vez que Bizarrap y Daddy Yankee -quien regresó oficialmente de su retirada a principios de este año- actúen juntos en directo.

«Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap», afirmó Daddy Yankee. «Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. Prepárate, Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!».

«En nuestras actuaciones internacionales hemos dado protagonismo a grandes artistas latinos, mostrando la fuerza y el atractivo global del género», explicó Tim Tubito, Senior Director de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL. «Nos emociona recibir a Bizarrap y Daddy Yankee en nuestro primer partido en Madrid. Será un momento histórico, con la presentación inaugural de BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 y un programa previo lleno de talento e inspiración. Una celebración de la música y la cultura que nadie querrá perderse».

Para inaugurar el primer encuentro de la liga en Madrid, la NFL contará con música vibrante y diversa, incluyendo la interpretación del himno nacional español Marcha Real a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y del himno de Estados Unidos por parte de la cantante neoyorquina

Karina Pasian, quien reside en Madrid.