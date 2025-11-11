El Santiago Bernabéu se blinda ante la llegada de la NFL: estos son los objetos que no se pueden meter

El Santiago Bernabéu apura los preparativos para acoger el primer partido de la NFL en España. El estadio del Real Madrid será el escenario del duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins del domingo 16 de noviembre. Una cita en la que se contará con medidas estrictas para garantizar la seguridad. Entre ellas, la política de bolsas transparentes de la NFL para el acceso al Bernabéu. De acuerdo con esta normativa, la entrada al estadio queda prohibida con neveras, maletines, mochilas, riñoneras o bolsas de cordón no transparentes.
La NFL advierte en su página web oficial que se inspeccionará de manera minuciosa los objetos que porten los asistentes. Además, «recomienda encarecidamente» que los aficionados no lleven ningún tipo de bolsa al partido. En caso de no poder cumplir con esta recomendación, las bolsas deberán ser transparentes y no superar los 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros de medida. También se podrá ingresar al estadio con una bolsa plástica transparente de un galón (tipo Ziploc o similar) y bolsas pequeñas de hasta 11,5 x 16,5 centímetros, con o sin asa o correa.
Estas normas contarán con excepciones respecto a las limitaciones de tamaño para bolsas transparentes selladas de plástico, vinilo o PVC y se permitirán artículos médicos necesarios y debidamente acreditados como tal. La NFL ha enumerado una serie de bolsas prohibidas en el acceso al partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins, que no estarán limitadas a las detalladas a continuación: «Bolsos o carteras de más de 11,5 x 16,5 cm, neveras, maletines, mochilas, riñoneras, bolsas de cordón no transparentes o que excedan 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, equipaje de cualquier tipo, fundas de ordenadores portátiles, fundas de prismáticos o cámaras que no cumplan la política anterior, y cojines grandes con bolsillos, cremalleras o compartimentos.
Objetos prohibidos por la NFL
La lista de objetos prohibidos es muy numerosa, pero la NFL recuerda que se trata de una «guía» y que la enumeración «no es exhaustiva», lo que indica que cualquier artículo que sea considerado inapropiado por el personal de seguridad no estará permitido. La lista contiene los siguientes objetos:
- Bocinas de aire o latas de aerosol
- Alcohol
- Animales (excepto animales de servicio)
- Cualquier objeto considerado peligroso, riesgoso o inapropiado a criterio de la organización
- Pancartas, carteles, materiales propagandísticos (cualquier objeto que obstruya la vista de otros)
- Ropa con batería (calcetines, chaquetas, etc.)
- Pelotas de playa o dispositivos inflables (globos)
- Bebidas y comida; envases, latas, termos, recipientes de vidrio o tazas
- Bicicletas, triciclos o monociclos
- Objetos voluminosos como escaleras, bancos o sillas plegables
- Contenedores de cualquier tipo (cajas frías, neveras, cestas, etc.)
- Cámaras y prismáticos: se permiten cámaras pequeñas y prismáticos. No se permiten cámaras con lentes mayores de 15 cm. Las videocámaras están prohibidas, excepto para medios acreditados. Las fundas deben cumplir la política de bolsas.
- Drones o sistemas aéreos no tripulados (UAS)
- Balones inflados (se permiten balones desinflados comprados el día del partido en el estadio)
- Armas de fuego, cuchillos, hojas, tijeras, herramientas, armas electrónicas o réplicas
- Fuegos artificiales, explosivos, munición, bengalas, botes de humo o pirotecnia
- Frisbees y objetos similares
- Sustancias ilegales, drogas o parafernalia asociada
- Ordenadores portátiles y fundas de ordenador
- Marcadores permanentes de tipo industrial
- Punteros o luces láser
- Líquidos de cualquier tipo
- Equipaje o maletas
- Gas pimienta, espray de defensa o irritantes químicos
- Cascos de moto
- Patinetes eléctricos, monopatines, hoverboards u otros vehículos autopropulsados (salvo por motivos médicos y con etiqueta correspondiente)
- Instrumentos musicales no autorizados (trompetas, tambores, vuvuzelas, etc.)
- Objetos que produzcan ruido (bocinas, silbatos, sirenas, pompones con mango, etc.)
- Palos, trípodes, palo selfie u objetos similares
- Cojines con bolsillos, cremalleras o compartimentos
- Patines, monopatines o scooters
- Pintura en spray
- Carritos o cochecitos de bebé (salvo por motivos médicos y con etiqueta correspondiente)
- Dispositivos de transmisión
- Trípodes
- Folletos o panfletos no autorizados
- Paraguas: se prohíben los de varilla fija de cualquier tamaño. Se permiten los plegables de menos de 61 cm, pero no pueden abrirse dentro del estadio
- Botellas de agua vacías, transparentes y reutilizables de hasta un litro, permitidas independientemente de si fueron compradas dentro o fuera del recinto