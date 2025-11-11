El Santiago Bernabéu se blinda ante la llegada de la NFL: estos son los objetos que no se pueden meter

El Santiago Bernabéu apura los preparativos para acoger el primer partido de la NFL en España. El estadio del Real Madrid será el escenario del duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins del domingo 16 de noviembre. Una cita en la que se contará con medidas estrictas para garantizar la seguridad. Entre ellas, la política de bolsas transparentes de la NFL para el acceso al Bernabéu. De acuerdo con esta normativa, la entrada al estadio queda prohibida con neveras, maletines, mochilas, riñoneras o bolsas de cordón no transparentes.

La NFL advierte en su página web oficial que se inspeccionará de manera minuciosa los objetos que porten los asistentes. Además, «recomienda encarecidamente» que los aficionados no lleven ningún tipo de bolsa al partido. En caso de no poder cumplir con esta recomendación, las bolsas deberán ser transparentes y no superar los 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros de medida. También se podrá ingresar al estadio con una bolsa plástica transparente de un galón (tipo Ziploc o similar) y bolsas pequeñas de hasta 11,5 x 16,5 centímetros, con o sin asa o correa.

Estas normas contarán con excepciones respecto a las limitaciones de tamaño para bolsas transparentes selladas de plástico, vinilo o PVC y se permitirán artículos médicos necesarios y debidamente acreditados como tal. La NFL ha enumerado una serie de bolsas prohibidas en el acceso al partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins, que no estarán limitadas a las detalladas a continuación: «Bolsos o carteras de más de 11,5 x 16,5 cm, neveras, maletines, mochilas, riñoneras, bolsas de cordón no transparentes o que excedan 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, equipaje de cualquier tipo, fundas de ordenadores portátiles, fundas de prismáticos o cámaras que no cumplan la política anterior, y cojines grandes con bolsillos, cremalleras o compartimentos.

Objetos prohibidos por la NFL

La lista de objetos prohibidos es muy numerosa, pero la NFL recuerda que se trata de una «guía» y que la enumeración «no es exhaustiva», lo que indica que cualquier artículo que sea considerado inapropiado por el personal de seguridad no estará permitido. La lista contiene los siguientes objetos: