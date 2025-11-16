El Real Madrid ha vuelto a dejar su imagen por lo más alto, esta vez gracias al Santiago Bernabéu. El club ha vuelto a demostrar la mina de oro que es su estadio, capaz de organizar todo tipo de eventos. La NFL ha disputado su primer partido en España, eligiendo al estadio blanco como sede para celebrar el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y, como era de esperar, ha terminado siendo un éxito rotundo.

La propia NFL se ha pronunciado sobre el partido y ha desvelado que volverán. El comisionado de la liga, Roger Goodell, ha señalado la importancia que tiene para ellos desembarcar en el que ha catalogado como «mejor estadio del mundo»: «Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados».

El Bernabéu se ha engalanado para acoger este partido, con el que ha conquistado definitivamente América. La llegada de la NFL ha sido un éxito rotundo, con multitud de eventos programados a lo largo de toda la semana en Madrid y con miles de aficionados a este deporte acudiendo al estadio para poner el broche de oro a la semana del fútbol americano en nuestro país.

La cifra oficial de asistentes al estadio del Real Madrid en el encuentro entre Dolphins y Commanders ha sido de 78.610. O lo que es lo mismo: el lleno ha sido casi un hecho. El club tuvo que acometer varios trabajos para adaptar el estadio a la competición que albergaba. Tuvieron que retirar unas filas de los fondos para alargar el terreno de juego, cambiaron, lógicamente, las porterías por los postes de fútbol americano y pintaron el terreno de juego.

No ha sido lo único. En los exteriores, las torres del estadio estaban pintadas con los escudos de ambos conjuntos y con jugadores de los Dolphins, mientras que las tripas del estadio también han sufrido cambios, puesto que se han tenido que ampliar las salas de prensa. Todo, para acoger una de las mejores competiciones del mundo.

El Bernabéu impresiona en Estados Unidos

La exigencia era máxima, pero el Bernabéu ha vuelto a responder a la perfección. El Real Madrid tiene un estadio de élite mundial, probablemente el mejor del mundo, que le permite hacer eventos de todo tipo. Sin ir más lejos, en este partido entre Dolphins y Commanders hemos visto un partido de NFL, varias actuaciones, destacando la de dos de los artistas más influyentes en habla hispana, como Bizarrap y Daddy Yankee. Incluso pirotecnia. Todo se ha cuidado al detalle y ha sido un auténtico éxito.

Después de la remodelación que sufrió el estadio, en la que se cavó un hipogeo para que guardar el césped laminado bajo tierra, el estadio está preparado para ser un espacio multiusos. Así se vio además el año pasado, cuando se dieron conciertos multitudinarios como los de Taylor Swift y KarolG, que llegó a llenar cuatro veces el templo madridista.

Tras los problemas de insonorización del estadio que han llevado a varios artistas a cambiar de ubicación sus conciertos y a llevárselos al Metropolitano, la de este domingo era una prueba de fuego para el estadio. Y no ha podido salir mejor. El Real Madrid demuestra que el Bernabéu está preparado y, de momento, ya ha conquistado a América.