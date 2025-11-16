La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha recibido un espectacular homenaje en el Santiago Bernabéu. Antes de que comenzara el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, se interpretó el himno de Estados Unidos, desplegándose una bandera gigante sobre la mitad del terreno de juego. Al concluir, antes de que comenzara a sonar el himno de España, se rindió un emotivo homenaje ala UME, con una sonora y prolongada ovación por parte de los aficionados.

A continuación, comenzó la interpretación del himno de España, desplegándose otra bandera sobre el césped del estadio. Cuando terminaron los acordes, comenzó un espectáculo pirotécnico, con fuegos artificiales en el estadio del Real Madrid.

El fútbol americano ha contagiado los aledaños del estadio, con miles de aficionados llegados de todo el mundo. OKDIARIO ha hablado con público que viene de Ecuador, Brasil o de Miami –lógicamente– para ver el duelo entre los Dolphins y los Washington Commanders. Pero también son muchos –la mayoría– los que llegan desde aquí, desde España.

Un deporte que crece exponencialmente en nuestro país tiene muchos adeptos, como hemos podido comprobar. «Éramos bichos raros hasta hoy», nos asegura un aficionado que, tras 20 años de espera, por fin puede disfrutar de un partido de la NFL en España. Otros no pudieron aguantar la espera, viajando a Estados Unidos para poder disfrutar de la competición o a los encuentros celebrados en Londres en los últimos años.

Miami Dolphins y Washington Commanders juegan este domingo un partido histórico. Se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en el primer encuentro de liga regular que se disputa en España. El llamado Madrid Game 2025 medirá a estos dos conjuntos, que llegan con un balance de tres victorias y siete derrotas en lo que va de temporada, lo que les lleva a estar ya prácticamente sin opciones de estar en los playoffs.