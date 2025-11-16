Los Miami Dolphins entraron en el Santiago Bernabéu de una manera a la que no estamos acostumbrados. El equipo, que ejerce de local en el encuentro de la NFL celebrado en Madrid, entró al terreno de juego bajo una sonora ovación y ¡con fuegos artificiales! Un recibimiento espectacular para un espectáculo sin precedentes en nuestro país. La llegada de la NFL ha desatado la locura en un Bernabéu que estaba lleno para el primer partido de la temporada regular de la liga que se celebra en nuestro país.

No fue la única vez que se utilizaron. Después de que sonaran los himnos de Estados Unidos y España, volvió la pirotecnia en el interior del estadio madridista. Todo, durante lo que fue también un homenaje a la UME,por su encomiable trabajo especialmente en la DANA de Valencia del pasado año y en los incendios del pasado verano.

A continuación, tras una enorme ovación a los militares, comenzó la interpretación del himno de España, desplegándose una bandera sobre el césped del estadio. Antes de ello se había interpretado el de Estados Unidos. Cuando terminaron los acordes, comenzó un espectáculo pirotécnico, con fuegos artificiales en el estadio del Real Madrid.

El fútbol americano ha contagiado los aledaños del estadio, con miles de aficionados llegados de todo el mundo. OKDIARIO ha hablado con público que viene de Ecuador, Brasil o de Miami –lógicamente– para ver el duelo entre los Dolphins y los Washington Commanders. Pero también son muchos –la mayoría– los que llegan desde aquí, desde España.