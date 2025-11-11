El Santiago Bernabéu ya ha comenzado a transformarse para albergar el próximo domingo, día 16 de noviembre, el primer partido de la NFL en España. Se disputará en el estadio del Real Madrid entre los Washington Commanders y los Miami Dolphinhs a partir de las 15:30 horas. Una transformación que requiere su tiempo y convertirá al coliseo madridista en un escenario nuevo y distinto al que nos tiene acostumbrados.

OKDIARIO ha sido testigo a menos de una semana de que se dispute el primer partido de la NFL en España como el Santiago Bernabéu se transforma para albergar esta cita histórica. Las obras más importantes, la de los banquillos y vestuarios, se irán haciendo durante la semana. Este martes 11 y el miércoles 12, el tour del Bernabéu no tendrá acceso a los banquillos.

Desde el día 13 al 16, el tour en general estará cerrado al público para llevar a cabo la transformación completa. Y es que vestuarios y banquillos se tendrán que adaptar para albergar a más de 50 personas (45 en banquillos). Más del doble que en el fútbol al que estamos acostumbrados en Europa.

Por el momento, en el Santiago Bernabéu ya podemos observar como desde este lunes ya luce la bandera de Estados Unidos junto a la de España y a la de la NFL en todo lo alto del estadio madridista. Esos serán los símbolos que presidan este histórico partido.

Por otro lado, una de las transformaciones más significativas que está llevando a cabo el Santiago Bernabéu es la de ampliar ambos fondos. El coliseo madridista está realizando una pequeña obra en Fondo Norte y Fondo Sur, retirando algunas filas de asientos para que el terreno de juego se haga más amplio por cada fondo.

Cuánto mide un campo de fútbol americano

Los campos de la NFL miden en torno a 109 metros de largo y el terreno de juego del Real Madrid tiene unos 105 metros. Por lo tanto, esa es la diferencia que el club blanco le está ganando al escenario madridista. Además, el Santiago Bernabéu también ha incluido un pequeño museo de la NFL en el interior del estadio incluido en el Tour del coliseo blanco para que todos los miles de turistas que lo disfrutan cada día puedan también vibrar con el fútbol americano que se viene para Madrid este próximo fin de semana.