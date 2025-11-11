Las banderas de Estados Unidos y España, junto a la de la Liga de fútbol americano, ya presiden el estadio Santiago Bernabéu para la cita histórica que se va a producir el próximo domingo 16 de noviembre con el primer partido de la NFL que se va a disputar en nuestro país entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins. Un encuentro para el que el coliseo madridista ya se está preparando con una transformación completa.

OKDIARIO ha sido testigo a menos de una semana de que se dispute el primer partido de la NFL en España como el Santiago Bernabéu se transforma para albergar esta cita histórica. Las obras más importantes, la de los banquillos y vestuarios, se irán haciendo durante la semana. Este martes 11 y el miércoles 12, el tour del Bernabéu no tendrá acceso a los banquillos. Desde el día 13 al 16, el tour en general estará cerrado al público para llevar a cabo la transformación completa. Y es que vestuarios y banquillos se tendrán que adaptar para albergar a más de 50 personas (45 en banquillos). Más del doble que en el fútbol al que estamos acostumbrados en Europa.

Por el momento, en el Santiago Bernabéu ya podemos observar como desde este lunes ya luce la bandera de Estados Unidos junto a la de España y a la de la NFL en todo lo alto del estadio madridista. Esos serán los símbolos que presidan este histórico partido.

Por otro lado, una de las transformaciones más significativas que está llevando a cabo el estadio Santiago Bernabéu es la de ampliar ambos fondos. El coliseo madridista está realizando una pequeña obra en Fondo Norte y Fondo Sur, retirando algunas filas de asientos para que el terreno de juego se haga más amplio por cada fondo.