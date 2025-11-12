Washington Commanders y Miami Dolphins preparan el partido del Bernabéu en Valdebebas y Metropolitano

Washington Commanders y Miami Dolphins ya preparan en Madrid el histórico partido de NFL que se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 16 de noviembre a partir de las 15:30 horas. Los primeros se han ejercitado sobre el césped de la Ciudad Deportiva madridista en Valdebebas y los segundos en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Ambos técnicos han atendido a los medios de comunicación en las diferentes salas de prensa en la mañana de este miércoles.

El entrenador de los Washington Commanders, Dan Quinn, dejó claro que Marcus Mariota, el ‘quarterback’ del equipo que deberá reemplazar este domingo al titular Jayden Daniels en el partido de la NFL en Madrid ante los Miami Dolphins, «está realmente preparado», mientras que se deshizo en elogios hacia Mike McDaniel, el técnico rival.

«Un saludo rápido a los Madrid Bravos y también muchas gracias a todos aquí en el Real Madrid. Este es un lugar increíble, son unos ‘cracks’ y nos permiten venir a entrenar. Es un sitio estupendo», comenzó Quinn en la primera rueda de prensa en España, en la Ciudad Real Madrid, donde se presentó ataviado con una camiseta del equipo madrileño de la Liga Europea de Fútbol Americano.

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, confesó este miércoles estar «muy impresionado» con el Metropolitano, estadio «de primera categoría» en el que entrena su equipo para el duelo de este domingo ante los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, al mismo tiempo que reveló que «siempre» estará «en deuda» con Dan Quinn, técnico principal del equipo rival.

«He visto el hotel y poco más. En el camino he visto que todo es precioso, me recuerda al norte de California, por la distribución. Al haber estudiado historia me gustaría visitar muchas cosas, ya lo podremos hacer el viernes», comentó McDaniel en rueda de prensa antes del entrenamiento en el feudo rojiblanco.