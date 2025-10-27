NFL: Miami Dolphins VS Washington Commanders en el Bernabéu

Por primera vez, el Estadio Santiago Bernabéu abrirá sus puertas el 16 de noviembre para un partido de temporada regular de la NFL. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se enfrentarán frente a los aficionados españoles, que podrán ver en directo un encuentro que hasta ahora solo se podía seguir por televisión.

Un duelo sin precedentes

El partido forma parte de los International Games 2025. La NFL busca acercar su fútbol americano a nuevas ciudades, y Madrid se ha convertido en una sede clave. Después de Londres y Frankfurt, la capital española recibe por primera vez un partido de temporada regular, en un estadio recientemente renovado y listo para el espectáculo.

Miami Dolphins: espectáculo y velocidad

Los Dolphins, de Miami (Florida), llegan con un equipo agresivo y rápido. Su quarterback, Tua Tagovailoa, y el entrenador Mike McDaniel lideran un equipo que combina táctica y fuerza. Para ellos, este partido es especial: es la primera vez que juegan en España una temporada regular de la NFL.

Cada jugada, cada pase y cada touchdown será seguido con atención por el público madrileño.

Washington Commanders: talento y experiencia

Los Commanders llegan tras una gran temporada en 2024. Con récord de 12-5 y una clasificación al Campeonato de la NFC. Dan Quinn y el gerente general Adam Peters han creado un equipo que combina jóvenes promesas y veteranos. Entre ellos destaca el quarterback Jayden Daniels, novato ofensivo del año 2024, con más de 5000 yardas de ofensiva total.

La combinación de juventud y experiencia promete un partido muy competitivo. Los Commanders mostrarán cómo un equipo consolidado de la NFL puede enfrentarse a un rival ágil y veloz como los Dolphins.

Santiago Bernabéu: un escenario perfecto

El Bernabéu no solo es un estadio icónico del fútbol europeo, sino que ahora se prepara para recibir fútbol americano de alto nivel. Gracias a la colaboración con el Real Madrid, se han adaptado los espacios técnicos, los marcadores y la logística del estadio.

Para muchos aficionados, será la primera vez que vivan de cerca un encuentro de la NFL.

Entradas y recomendaciones

Las entradas ya están disponibles, aunque se espera que se agoten rápidamente.

Lejos del deporte, este partido simboliza la llegada de la NFL a España, a la capital, y consolida a Madrid como una ciudad que es capaz de albergar eventos deportivos internacionales.

El fútbol americano por fin llega a España

A raíz de este partido, la NFL da un gran paso en su expansión internacional. Madrid se convierte en un punto de encuentro entre aficionados locales y visitantes, y el 16 de noviembre quedará marcado en la memoria de todos los asistentes.

Ver a los Dolphins y Commanders en el Santiago Bernabéu no será solo un partido. Será un espectáculo que mezcla historia, deporte y emoción, una experiencia que demuestra que Madrid también puede ser casa del fútbol americano.

