Comer en Madrid por menos de 20 euros: sabor, calidad y menús

En una ciudad donde la oferta gastronómica parece no tener límites, encontrar lugares donde comer bien sin vaciar el bolsillo se ha convertido en una búsqueda habitual. Madrid alberga una gran variedad de restaurantes y cafeterías que ofrecen menús de calidad por menos de 20 euros. Entre las opciones se encuentran Piri Piri, The Little Big Café, Tilda Neotaberna Castiza y Relleno, cuatro espacios que combinan sabor, calidad y precios accesibles.

Piri Piri

Piri Piri tiene una propuesta que gira en torno al pollo al carbón, preparado con un punto de asado perfecto y acompañado de guarniciones.

Piri Piri cuenta con tres menús (que podrás ver haciendo click aquí): Menu Single, Pollo + Acompañamiento y Pollo Especial.

El Menu Single, una de las opciones más populares, este menú incluye: medio pollo al carbón cortado en cuatro piezas, un acompañamiento individual y una bebida por 15,75 €. Además, cuentan con una carta variada en la que ningún plato supera los 20 euros.

Piri Piri dispone de servicio de delivery para quienes prefieren disfrutar de su comida en casa, y cuenta con tres ubicaciones en Madrid: Lavapiés, Prosperidad y Las Tablas.

The Little Big Café

The Little Big Café destaca por su ambiente y su cocina cuidada. Esta cafetería no solo ofrece desayunos y cafés de especialidad, sino que también tiene la opción de servicio de catering, y una opción de brunch de viernes a domingo.

Durante la semana, el local propone un menú con el plato del día que incluye fuente de fibra, proteína y carbohidratos, además de postre del día y café. Su horario de comida es de lunes a viernes, de 13:00 h a 16:00 h. De lunes a jueves el precio es de 12,95 y 14,95 € los viernes.

The Little Big Café combina calidad y sencillez con una propuesta que apuesta por el producto fresco y el sabor casero.

Tilda Neotaberna Castiza

Ubicado en Malasaña, el restaurante Tilda Neotaberna Castiza forma parte del Hotel Akeah & Sky Bar. Se presenta como un espacio donde la gastronomía madrileña se reinventa. Su carta mezcla tapas tradicionales y productos de alta calidad, reinterpretando los sabores más castizos.

Su menú del día incluye primero, segundo, postre y bebida por 16 euros.

Tilda se ha convertido en un referente para quienes buscan una experiencia gastronómica madrileña con un enfoque contemporáneo, sin dejar de lado la esencia de los sabores tradicionales.

Relleno

Para los amantes de la cocina italiana, Relleno es una parada. Este restaurante especializado en pasta fresca artesana, con recetas que respetan la tradición y cuidan cada detalle. Entre sus platos más destacados figuran el Ragú alla Bolognese, la Carbonara y la combinación de Gorgonzola y nueces, todos ellos por menos de 20 euros.

El horario de apertura varía según el día: de lunes a jueves de 12:00 h a 16:00 h y de 19:30 h a 23:00 h, mientras que de viernes a domingo permanece abierto de 12:00 h a 23:00 h.

Relleno cuenta con cuatro ubicaciones en Madrid:

Calle del General Oráa 34 (Salamanca)

Calle San Leopoldo 8 (Tetuán)

Calle San Bernardino 20 (Centro, solo para llevar)

Calle de la Granja 100 (Alcobendas).

Una propuesta para quienes buscan una comida casera con sabor italiano.

Comer bien en Madrid por menos de 20 euros es más que posible. La capital ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos; desde el pollo de Piri Piri, a la comida familiar de una cafeteria como The little cafe, hasta la cocina castiza de Tilda y la pasta italiana fresca de Relleno.

