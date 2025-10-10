Huesos de santo: pastelerías de Madrid donde podrás comprarlos

Con la llegada de Todos los Santos, las pastelerías de Madrid se llenan de aromas dulces y sabores tradicionales. Los huesos de santo, junto con los buñuelos de viento y los panellets, son dulces que siguen conquistando a generaciones enteras. En la capital, varios obradores artesanos mantienen vivo este legado gastronómico con una oferta que combina el respeto por la receta clásica y la innovación.

La Oriental

Desde 1950, La Oriental ha destacado por su trabajo artesanal y por su pasión por el oficio repostero. La Oriental es conocida por elaborar productos sin gluten, paso que los convirtió en precursores dentro de la pastelería madrileña tradicional.

Entre sus especialidades destacan los huesos de santo sin gluten con sabores como frambuesa o praliné, tan ricos como los tradicionales.

Ubicación: Calle Ferraz, 47.

Antigua Pastelería del Pozo

La Antigua Pastelería del Pozo, ubicada en pleno corazón de Madrid es una de las más antiguas de la capital y, una de las que conserva el espíritu de la repostería tradicional.

Fieles a las recetas que han pasado de generación en generación, manteniendo intacto el sabor de antaño. Entre los rellenos más demandados de los huesos de santo se encuentran los de batata, yema y chocolate, auténticos clásicos que evocan la nostalgia. Cada temporada recibe largas colas de madrileños dispuestos a mantener viva la costumbre de comprar aquí sus dulces de Todos los Santos.

Ubicación: Calle del Pozo, 8.

Pastelería Ascaso

La Pastelería Ascaso, busca combinar tradición con la calidad natural, se caracterizan por utilizar ingredientes sin colorantes ni conservantes. Entre las variantes de los huesos de santo se encuentras sabores de yema, trufa, praliné y coco.

Ascaso ha recibido reconocimientos como:

– Premio Memorial de la Real Academia de Gastronomía

– Premio Innovación Empresa Huesca 2019

Ubicación: Calle Zurbano, 25

Juliettas (La Hermosita)

La Hermosita representa la nueva generación de la pastelería madrileña, con un concepto gastronómico que busca combinar la tradición con la modernidad en un entorno acogedor. Sus huesos de santo destacan por la variedad de sus rellenos: limón, dulce de leche, frambuesa, albaricoque, yema y chocolate. Cada una refleja su cuidado por el detalle y el compromiso con los sabores de calidad.

La Hermosita cuenta actualmente con 8 tiendas en la ciudad de Madrid.

Los huesos de santo no solo forman parte de la tradición repostera española. Madrid conserva esta herencia viva gracias al trabajo de pastelerías como La Oriental, El Pozo, Ascaso y Juliettas, una selección de pastelerías que te harán disfrutar de este dulce esta temporada.

Si estás interasado en comprar productos de temporada, te dejo una selección de mercados donde podrás adquirirlos aquí.